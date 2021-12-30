趙少康曝中國友台2舉動遭忽略　批蔡英文「根本不想跟對岸溝通」

▲趙少康批蔡英文忽略大陸友台2舉動。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中國國務院關稅稅則委員會昨（29日）宣布，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）簽署繼續實施。中廣董事長趙少康30日表示，潛逃廈門的新店槍擊案黃嫌被大陸公安遣台、大陸宣佈明年兩岸ECFA將繼續實施，顯示大陸對台灣是釋出善意的，但總統蔡英文卻不回應善意，「蔡英文根本不想跟對岸溝通」。

趙少康透過臉書表示，「蔡英文根本不想跟對岸溝通」，遠見最新民調，台灣對大陸有54.5%的人印象變差，卻仍有60%的人主張兩岸還是要溝通，就像美中為台灣、南海、貿易關係緊張，拜登跟習近平仍要在一月見面會談、美國和俄羅斯為烏克蘭邊界軍事部署劍拔弩張，拜登仍和普丁舉行視訊會議。

趙少康強調，台灣怪大陸軍機擾台、軍艦繞台、東部戰區演習針對台灣，大陸怪台灣不接受92共識、倚美謀獨、片面改變現狀，奇怪的是，一方面兩岸情勢越來越緊繃，一方面台灣卻賺更多大陸的錢，今年順差可能會達到1600億美金。

趙少康表示，兩岸政府到底會老死不相往來到何時？最近有兩件事大陸對台灣是釋出善意的。

一是潛逃廈門的新店槍擊案黃嫌在隔離屆滿後，大陸公安機關立刻將他遣台，表示大陸仍願履行兩岸共打協議，將台灣社會高度重視的重大嫌犯遣返台灣。

二是大陸宣佈明年兩岸ECFA將繼續實施。過去台灣國安會多次發布大陸可能終止ECFA以對台施壓訊息，陸委會也多次表示，不希望大陸中止兩岸ECFA，現在台灣可以放下心，大陸不會貿然取消ECFA，台灣不必多付高額關稅。

趙少康強調，對於這兩項大陸善意的表現，台灣方面無聲無息，一點表示感謝的意思都沒有，好像是大陸理所當然該做的。其實蔡英文政府大可以對大陸這兩項善意回以謝意，禮尚往來，既可改善兩岸的僵冷氣氛，也許可趁機建立對話機制。

趙少康批評，兩岸越是緊張，越要設法建立溝通的管道，防止誤判讓敵意升高。蔡英文連這麼難得的機會都不願意掌握，顯示她根本毫無要跟對岸溝通的意願。