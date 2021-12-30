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台中勞工局、交通局、中區監理所三方合作　跨域助客運業人才招募

中市勞工局、交通局、中區監理所三方簽訂合作宣言（圖／臺中市政府交通局提供）

▲台中市政府勞工局、交通局及交通部公路總局台中區監理所，共同簽署協助客運業人才招募及創造在地就業機會合作宣言。（圖／台中市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

台中作為六都之一，建設、經濟成長具爆發力，也連續5年獲選為全台最宜居城市，為提升當地就業機會， 台中市政府勞工局首辦與交通局及台中市監理所三方簽訂「協助客運業人才招募及創造在地就業機會合作宣言」，攜手提供4萬元以上職缺，並提供客製化徵才服務，招募優秀駕駛員人才，藉此提高公車服務能量及品質，並推動大眾運輸及觀光發展。

勞工局長張大春表示，為協助市民朋友順利就業，同時協助客運業媒合人才，就業服務處已設置徵才專頁，讓市民朋友掌握最即時的職缺資訊，另更首次與交通局及監理所攜手合作規劃客運業人才招募，透過搭配就業促進獎補助專案，提升客運業與尋職民眾的媒合效率並進而穩定市民就業，達到就業成功目標。

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中市勞工局、交通局、中區監理所三方簽訂合作宣言（圖／臺中市政府交通局提供）

▲臺中市政府交通局長葉昭甫希望能藉由簽署宣言提昇客運業服務量能。

交通局長葉昭甫認為，目前台中市區公車每天服務三十多萬人次，隨著台中市公車路網持續拓展，需要更多人力加入市區公車駕駛行列，三方簽署合作宣言，共同合作客運業徵才活動，協助駕駛員人才招募，吸引求職者了解客運業職缺資訊，提升台中市公車服務能量。

中市勞工局、交通局、中區監理所三方簽訂合作宣言（圖／臺中市政府交通局提供）

▲交通部公路總局臺中區監理所長魏武盛感謝客運業到場支持。

台中區監理所所長魏武盛說明，因疫情關係，大客車駕駛離職人數增加，導致現行部分客運缺員，為此三方建立合作共識並協助客運業人才招募，以因應客運恢復班次所需駕駛人力，改善整體大眾運輸服務品質。

台中市就業服務處說明，勞工局與監理所及交通局簽訂合作宣言，預計明年上半年將針對客運業辦理徵才活動，歡迎市民朋友們持續關注市府與台中區監理所合作動態。另如有相關求職就業需求，可撥至台中市就業服務處04-22289111轉36100、豐原就業服務站04-25271812及沙鹿就業服務站04-26231955洽詢。

中市勞工局、交通局、中區監理所三方簽訂合作宣言（圖／臺中市政府交通局提供）

▲▼三方協同客運業者共同預祝求職者就業成功。

中市勞工局、交通局、中區監理所三方簽訂合作宣言（圖／臺中市政府交通局提供）

簽訂合作宣言記者會，包括勞工局長張大春、交通局長葉昭甫、交通部公路總局臺中區監理所所長魏武盛、臺中市公共運輸及捷運工程處處長張應當、台中市總工會理事長謝宗佑、臺中市職業總工會理事長陳凱茂、大臺中職業總工會理事長林蓮助、臺中直轄市總工會理事長花錦忠、臺中公車聯營管理委員會代表、臺中市直轄市公共汽車客運商業同業公會代表、臺中市公共汽車客運商業同業公會代表、台中客運代表、豐原客運代表、統聯客運代表、中台灣客運代表、國光客運代表、仁友客運代表、中鹿客運代表、和欣客運代表、全航客運代表、總達客運代表、豐榮客運代表、四方股份有限公司代表、巨業交通代表、捷順交通代表、東南汽車客運代表、建明客運代表、連豐駕訓班代表、大鑫駕訓班代表也到場共襄盛舉。

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