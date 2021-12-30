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網紅主播衝台中只為「超夯特展」？麥卡倫「沉浸體驗」大推春節、情人節預約起來

▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲近日超夯的特展「THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」，讓《東森新媒體ETtoday》主播小孟也迫不及待直奔台中體驗！（圖／擷取自《ETtoday即新聞》影片，下同）

消費中心／綜合報導

天氣愈來愈濕冷，是不是讓人很想來片巧克力或是威士忌暖暖身心！現在只要到台中近日最夯特展「THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」，無論是濃香巧克力或是極富層次的限量威士忌，竟然都能一次擁有！？《東森新媒體ETtoday》當家主播之一小孟，最近甚至還為了這個特展直衝台中一日遊，畢竟一趟就能大拍美照、體驗AI濾鏡以及實際用嗅覺、味覺深入威士忌風味世界，新奇度與感官一次滿足的行程真的太少見，說什麼都要直衝台中體驗，難怪讓一票網友直呼，「第一次對台中人羨慕嫉妒恨啊！」

▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲展內打造的色系與設計皆與限量的「可可協奏曲」相互呼應。

自12/21（二）開展以來，吸引許多人打卡體驗的「THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」就位於台中新光三越，雖然百貨公司平常就是在地人和遊客都愛造訪的景點，而這次小孟選擇直奔特展，為的就是不錯過滿滿的體驗活動。首先當然就是要抓準空檔先拍幾張美照，特展以金棕色系與木質調氛圍，完美點出此次麥卡倫全新打造的限量系列《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲》，溫暖中帶著奢華的主色系，正是冬季美照不可或缺的點讚元素，也讓小孟一連收穫多張美照！

▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲▼對於新手來說，威士忌蘊含的層次風味，往往要靠品牌大使引導來才能一一體會。特展現場就分別安排了肉桂、香草、椰棗、黑巧克力等「聞香體驗」，讓沒有喝威士忌習慣的人，也能辨識出潛藏在「可可協奏曲」的獨特風味，一秒化身「威士忌達人」，也讓一般人明白威士忌的迷人之處。

▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

而在店長的引薦下小孟才知道，原來此次限量「可可協奏曲」之所以甫上市就掀起搶購風潮，主要是因為這支威士忌是麥卡倫與西班牙米其林三星餐廳合作，店長特別跟小孟「報好料」，只要來到特展現場，付費就能享受「可可協奏組合」，組合內包含可可協奏曲一杯外，還有榮獲世界巧克力大賽認證的台灣巧克力職人—土然TERRA特製巧克力的，難得來一趟的小孟自然不會錯過機會。


▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲酒感醇厚馥郁的「可可協奏曲」不僅適合搭餐，店長推薦也很適合做為餐後酒飲用。

閃著金黃酒色的「可可協奏曲」滑順入喉後，香甜的尾韻讓小孟驚喜地說，「我覺得這是女生也能Hold得住的威士忌。」接著小孟品嚐來自台灣「土然TERRA巧克力」特製巧克力，照著店長指示留一小口巧克力在嘴裡，接續再搭配一口「可可協奏曲」，酒香和巧克力瞬間交融，在嘴裡迸發的微醺滑順風味，讓小孟不可思議地直呼，「它們在我的舌尖上跳舞！」究竟在麥卡倫的釀酒工藝下，可可與威士忌會迸出多麼精彩絕倫的火花？看來真的只有到現場親身體驗才能真正意會。

帶著意想不到的滿足體驗完限量的「可可協奏組合」後，小孟也沒忘記打開手機相機，享受來到現場才有的AR擴增實境技術和特製濾鏡！獨家特製濾鏡總共有兩款，一款讓人體會「自帶魔法」的樂趣，手一揮就能召喚出超應景的雪花與可可豆圖案，另一款特別推薦大家在品酩時，拍出屬於「可可協奏曲」的金色漩渦，不只做為這趟特展獨一無二的紀念，每次手機滑到回味起來，彷彿也有威士忌飽滿芬芳的香氣停留在嘴邊。


▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲▼特展獨家的特製濾鏡，讓每個人拍起來都少女心噴發。

▲▼主播,麥卡倫,沉浸式體驗,台中,Cacao,巧克力,威士忌,可可協奏曲。（圖／擷取自ETtoday影片）

品嚐完「可可協奏組合」還意猶未盡嗎？那麼更要在現場使用AR濾鏡拍照打卡，並且上傳到FB或IG，只要@TheMacallan_Taiwan再Hashtag「#登入可可星球」、「#可可協奏曲」，還可以跟現場人員兌換「麥卡倫雙雪莉桶12年」一杯。做夢都難以想像，竟然有天能一次品酩限量可可協奏曲和麥卡倫為之經典的雙雪莉桶，只要在2022/02/28以前造訪，就能美夢成真。最後小孟也貼心提醒，一定要到麥卡倫Facebook官方粉絲團了解更多最新訊息，為期2個月的展期，也很適合在象徵甜蜜時刻的西洋情人節，帶著另一半一起沉浸在大人味的微醺香甜滋味。

《麥卡倫THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》期間限定沈浸式體驗
日期：2021 年 12 月 21 日（週二）至 2022 年 2 月 28 日
地點：新光三越台中中港店 2F (台中市西屯區台灣大道三段301號2樓)
時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）

＊本活動僅限18歲以上參與
活動資訊：https://bit.ly/3JjVurd
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關鍵字：

主播麥卡倫沉浸式體驗台中Cacao巧克力威士忌可可協奏曲

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