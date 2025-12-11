吃滷肉飯「加上1配料」他喊很搭！　一票看傻眼：支持提告

▲滷肉飯是著名的台灣美食之一。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在吃飯時，都會「大玩創意」，讓食物有不同的風味，但這個組合可以接受嗎？近日就有一家飲料店將煉乳淋在滷肉飯上，直呼口味真的很搭！但貼文曝光後，大票網友都表示，「阿公也是煉乳魔人，但這個已經超過守備範圍」、「這真的是邪教啊」。

手搖飲店「藤柳杯冷飲」常在Threads上PO文，與網友們互動。日前店家就發文貼出一段影片，是將煉乳淋在滷肉飯上。店家就說，這雖然看起來很邪教，但真的很搭！

貼文曝光後，吸引58萬次瀏覽，不少網友都表示，「身為一個住國外的台灣人，我覺得貸款告你都不足以表達我的憤怒」、「支持提告」、「台南人在想這是要貸款告下去還是幫忙宣傳」。Netflix小編也直呼，「我不喜歡你這道菜的邏輯！」台灣大哥大的小編也說，「帶著你的網路和這碗東西離開地球，很遺憾各位看到這個，之後辦網路的時候我們會提醒大家的」。

但也有網友回應，「我有客人上次說你這個搭法真的很好吃」、「我覺得我的煉乳炒飯比較好吃」。店家則分享，像是在炒飯上淋煉乳、將煉乳加入麵線內，都是蠻不錯或蠻合理的新吃法。