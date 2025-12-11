四叉貓Threads又被停權！　網喊：做了太多對的事情

▲網紅「四叉貓」。（資料照／記者黃資真攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）在社群平台上相當活躍，不論是臉書還是Threads，都累積了許多粉絲。不過，他今日就發文透露，他的Threads又被停權了！貼文曝光後，不少網友都直呼，「脆居然也會被停權」、「我的是被永久停用」、「又被檢舉了嗎」。

四叉貓在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，他的Threads又被停權了，他是不是要學蘇一峰喊「國家機器箝制言論自由」，才有機會復活？

從四叉貓貼出的圖片可見，Threads通知他「此表單適用於Threads個人檔案因違反《社群守則》、屢次違反智慧財產權或分享欺騙或具誤導性的內容而遭停權的用戶。您可選用其他申訴管道，您可以在法院中對我們的處置提出質疑，或將我們的處置呈交到經認證的爭議解決機構」。

貼文底下，不少網友都留言表示，「難怪我試半天，原來你被脆停權，這是第幾次呢」、「咦？想說奇怪，怎麼不見了」、「你做了太多對的事情，所以才會被停權」、「貓貓一樣啊！就像他們喊一喊！但你是喊爽」。

四叉貓之所以會這樣說，是因為蘇一峰先前臉書突然遭停權，且沒有收到任何理由或通知，只顯示需於30天內補充資料，否則帳號將永久停用且不得申訴。蘇一峰接受《中天新聞》訪問時，直言內情不單純，「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來」。