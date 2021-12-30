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陪酒小姐和客人調情「我是大濕」　夫炸怒求償卻因這身分敗訴

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中方姓男子向法官主張發現老婆和一名陳姓酒客調情，怒對2人求償80萬元，卻因被法官查出有酒店經紀身分而吞敗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名方姓男子發現在KTV陪酒的老婆，和一名陳姓酒客互傳曖昧簡訊調情，2人不但互稱公婆，陳男還稱老婆是「大濕」，原因是陳男總會讓她「大濕」，方男發現2人曖昧對話後，認為自己綠光罩頂，怒對老婆和陳男提告求償80萬元。台中地院審理後，卻駁回方男訴求。

方姓男子向法院主張，老婆和陳姓男子2人互傳曖昧簡訊，2人不但互稱「老公」、「老婆」，簡訊內容更相當鹹濕，陳男曾對方妻表示「他們在打電動，我跟妳在後面親親」，方妻回「這樣要偷偷的」、陳男再回以「是是是大濕說的是」，方妻好奇詢問「為什麼我是大濕？」，陳男則回「因為我會讓妳大濕」；後續陳男還向方妻傳訊表示「嘿嘿，那我要吃補品，我沒辦法12遍喔」，方妻也回以「那我會直接壓回去，直接壓在你身上睡」等語，讓發現2人鹹濕對話的方男相當崩潰，怒對2人求償80萬元。

庭訊時，方妻卻向法官辯稱，她在KTV從事陪酒的工作，因而和前來消費的陳姓男子認識，她就只是在以上班手腕來維繫客人而已，何況陳男根本就知道她在KTV陪酒一事，她為了家裡生計因此選擇八大行業當陪酒小姐，方男還曾接送過她上下班，同時反過來指控方男長期對她言語和肢體暴力，她忍無可忍決定怒提離婚，並爭取幼子的撫養權，不料才剛提離婚，方男就對她提告求償80萬元。

陳男出庭時也向法官表示，他和方妻2人為酒客和陪酒小姐的關係，方男更還是方妻的經紀人，顯然方男想必相當熟悉方妻的工作型態，2人對話亦也只是陪酒小姐和酒客逢場作戲的常態，主張2人並無逾越一般男女將網程度之關係。

台中地院審理後認為，方男除上開對話紀錄外，並在無提出相關證據，以證明老婆和陳男有任和逾越一般男女關係之情，而方男在開庭時也曾向法官表示知道老婆在八大行業上班，還是老婆的經紀人和司機。

法官指出，衡量一般社會通念，八大行業之工作者雖未必均會從事性工作，但或有性工作等並非難以想像之事，況且方男不僅同意老婆在八大行業工作，還擔任老婆的經紀人，顯見方男已知老婆可能會和客人維持曖昧關係，進而獲得客人持續捧場利益風險之認知與心理準備；而陳男亦曾表述，老婆曾對次和他提出離婚要求，甚至直接帶走2名未成年子女情形，足認為方男和老婆2人婚姻關係不睦，認為方男請求無理由，駁回其訴求。

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