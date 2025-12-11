　
AI翻譯互問「你們作業很多嗎？」　花蓮源城國小X北海道中川町「母語交流」超順暢

▲▼花蓮縣源城國小與日本北海道中川町學童進行一場別開生面的跨國視訊交流。（圖／源城國小提供）

▲▼花蓮縣源城國小與日本北海道中川町學童進行一場別開生面的跨國視訊交流。（圖／源城國小提供）

地方中心／花蓮報導

科技打破語言藩籬，讓台日學童交流零距離！花蓮縣源城國小11日與日本北海道中川町進行一場別開生面的跨國視訊交流。此次活動以「認識家鄉」為主題，在源城國小校長蔡為本、教師唐宇新與李晨豪，以及日方教師南克明與中川町觀光協會台籍員工密雪兒的共同帶領下，雙方學童透過最新的AI語音翻譯技術，展開了一場生動的文化對話。

▲▼花蓮縣源城國小與日本北海道中川町學童進行一場別開生面的跨國視訊交流。（圖／源城國小提供）

有別於傳統國際交流中學生常需「背稿」或套用制式句型，本次交流大膽導入了 Gemini 與 ChatGPT 的自然語音翻譯技術。唐宇新老師指出，由於日本對於學童使用人工智慧有較嚴格的年齡限制，而台灣部分縣市已在教學中導入安全AI，雙方在科技準備上有所不同。為克服此差異並確保流暢度，兩校老師與觀光協會人員在活動前進行了多次線上測試，反覆調校AI的反應時機，確保「不插話、不誤翻」，讓孩子能用母語自信表達，再由AI即時轉譯成對方聽得懂的語言。

▲▼花蓮縣源城國小與日本北海道中川町學童進行一場別開生面的跨國視訊交流。（圖／源城國小提供）

在正式交流中，這套設計邏輯運作順暢。源城國小的孩子透過螢幕，第一次目睹了北國北海道壯麗的雪地祭典；而北海道的八位四年級學生，則對源城喜瑯宮部落（Silangkong）獨特的族舞與族曲〈你是誰〉感到驚艷不已。雙方透過AI的即時協助，不僅聽懂了彼此的語言，更深刻感受到不同文化的魅力。

活動尾聲的自由提問時間充滿童趣，雙方不約而同拋出：「你們那邊作業很多嗎？」引發全場笑聲。在文化差異的碰撞下，台灣學生對於日本下課時間僅有5至20分鐘感到驚訝，而日本學生則對台灣長達兩個月的暑假投以羨慕的眼光。這些真實、自然的互動，在AI的輔助下顯得格外生動。

▲▼花蓮縣源城國小與日本北海道中川町學童進行一場別開生面的跨國視訊交流。（圖／源城國小提供）

日方教師南克明對於此次活動給予高度評價，「這次的交流讓我看見了科技的希望，原來藉由AI的便捷，交流可以如此深入，小朋友的表現也比預期中更棒。」他期待未來能與源城國小持續進行此類交流。

活動最後，雙方師生隔著螢幕共同擺出動漫《航海王》（ONE PIECE）標誌性的舉手動作，象徵友誼的連結。唐宇新老師更發揮巧思，利用AI技術將雙方合影合成於花蓮玉里虹橋旁（客家產業館），讓遠在北海道的師生彷彿親臨花蓮，像夥伴一樣並肩站在田野間，為這場科技與人文交織的跨國同樂會畫下完美句點。

源城國小師生攜AI繪本走進真實世界

源城國小師生攜AI繪本走進真實世界

這次參訪不只是一次移地學習，更是源城國小實踐「AI教學 × 產業共創」的具體展現。在行政支持與教學共備中，AI不再是遙遠的科技，而是孩子手中能使用的學習伙伴、能說話的舞台。

學童高舉蛇皮：天冷「發胖」早！

學童高舉蛇皮：天冷「發胖」早！

源城國小讓小朋友學習情緒控制

源城國小讓小朋友學習情緒控制

藝術種子在花蓮源城國小發芽

藝術種子在花蓮源城國小發芽

