領到年終立刻離職！她見過年長假「1原因超猶豫」　網曝最穩時機

▲原PO想領到年終當天就提離職。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人為了領年終，而繼續苦撐工作！一名女網友坦言，已找好新工作，且希望年後就入職，但尷尬的是，現職公司都是過年前一天發放年終，讓她猶豫「當天領完就提離職...是否合適」，且擔心沒交接期。文章曝光後，網友認為領完再提最妥當，「確保年終入袋，年假結束後提離職」。

一名女網友在Dcard表示，公司往年都是農曆年前一天才發年終獎金，而她已找好新工作，新公司希望能年後馬上入職，同時原PO有另兩個考量，「離職預告期為10天」、「特休還沒休完」。

原PO目前的想法是，2月13日年終入帳就提離職，隔天起就是過年9天連假，少了面對主管的尷尬期，但擔心沒有留交接期，會引發同事觀感不佳；但如果再早一點提離職，又怕年終被取消或打折，因此求問過來人是否可以給意見。

底下網友建議，「確保年終入袋，請選2/23提離職！既賺了年假又能落實交接，新公司那邊可以好好商量報到日期，通常是有機會溝通的」、「當然是確定領到年終的當天才能提離職，早點提的話，保證你一毛都拿不到」、「我是直接提做到2月底離職」、「如果是我，我會2月底提，就怕這次晚發...剛好錯過，會很嘔」。