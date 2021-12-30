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碩士情侶逆倫弒父！弟曝爸「省吃儉用寄生活費」：他是盡責好父親

▲▼台中碩士情侶弒父,殺父,殺爸。（圖／記者白珈陽攝）

▲江家的小兒子說，爸爸相當盡責、辛苦工作支付兒女教育費用，「是個好父親」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中驚爆碩士情侶弒父案，32歲的江女因不滿父親阻擋她與男友張男(34歲)交往，且在她出國念書期間還拒絕資助、斷了金援，父女感情因此破裂，江女竟與張男聯手殺父棄屍，全案曝光後引起社會輿論譁然。對此，江父的小兒子說，爸爸工作辛苦，月薪約3萬左右，但還是想辦法支付3名兒女的教育費用，沒想到竟會發生逆倫悲劇，家人獲悉後都相當痛心。

▲▼台中碩士情侶弒父棄屍,殺父。（圖／民眾提供）

▲警方找上門時，江女與張男態度從容冷靜。（圖／民眾提供）

據了解，死者江男(57歲)婚後育有3名子女，平時在大里區某國小擔任警衛，月薪約3萬元左右，儘管經濟條件不寬裕，但仍然盡力供子女唸書，更資助長女赴美攻讀碩士7年，未料因故斷了金援後，長女竟懷恨在心，埋下弒父悲劇的種子。

27日深夜11時許，江女與張男趁著父親下班前往學校談判，雙方在校內走廊發生衝突，張男竟直接持榔頭將江父殺害，隨後騎機車載屍前往太平黃竹山區，丟棄在一處山溝中，而江女則全程騎著機車跟隨把風，2人棄屍完成後還若無其事地回家，直到江家次女發現父親遲遲未歸，驚覺事態不對，報警協尋後全案才因此曝光。

▲大里啃老碩士女弒父。（圖／民眾提供）

▲警方在一處山溝中尋獲江父遺體。（圖／民眾提供）

針對大姊逆倫弒父，江家小兒子說，爸爸對3個子女都很好，是一個盡責的好父親，雖然薪水不多，但對於孩子的教育費用都會想盡辦法支付，尤其大姊前往美國唸書的那7年，爸爸更是省吃儉用，就只為了寄生活費給姊姊。

今年2月份江女被斷了金援後，不得已只好中斷學業返台，但江女歸國後並未找工作，雖未住在家裡，但卻時常回家跟父親伸手要錢，父女倆為此頻頻爆發爭執，江父還曾因此通報家暴。

江家小兒子說，每次他與二姊見到大姊出言忤逆父親，都會立即上前制止，沒想到最終還是發生逆倫悲劇，家人都感到痛心，後續只能交給司法處理。

▼江女在美國念書7年，父親還省吃儉用寄生活費。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿父親阻止和男友交往與拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書）

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