冬季防疫上緊發條！彰化供全國半數雞蛋　今年已爆8起禽流感

▲彰化縣動物防疫所防堵禽流感疫情發放消毒藥品。（圖／動防所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

天氣轉冷，不只人要小心流感，家禽產業也進入禽流感高風險季節。作為全國最大的蛋雞飼養縣，彰化縣今年已累計有8場禽流感案例。為了防堵疫情擴散，動物防疫所近期，全面發放消毒藥品給養禽戶，並呼籲業者嚴格落實防疫，共同守住產業命脈。

「全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化！」全縣飼養超過2千萬隻蛋雞，產量佔全國一半，11月間才發生雞蛋殘留殺蟲劑「芬普尼」超標的個案，使食品安全與畜牧管理議題再次受到關注，若禽流感疫情爆發，衝擊更是巨大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣動物防疫所指出，本月份已針對全縣養禽場發放消毒藥品，其中大城、芳苑、竹塘及二林等養禽高度密集區，被列為高風險區域，縣府已於12月3、4日派員專程發放藥品及「畜牧場衛生管理工作紀錄簿」，面對面輔導業者加強生物安全措施。其餘鄉鎮則由各公所協助發放。

除了硬體支援，動防所也要求業者主動配合，請所有養禽戶同步加強場內及周邊公共區域的消毒工作，以降低環境中的病毒量，同時，縣府的防疫消毒車也將持續在養殖密集區的公共區域進行噴灑作業。

動防所特別強調，養禽戶必須每日自主觀察家禽健康。若出現死亡率異常，生產力下降或出現顏面腫脹、眼鼻出血、腳脛發紅、歪頭扭頸或不明原因大量死亡，務必立即通報所在地公所或彰化縣動物防疫所（04-7620774）。若隱匿未通報，將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。