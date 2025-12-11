　
桃園工業記憶展見證城市工業進化　展出在地企業奮鬥足跡

▲▼ 桃園工業記憶展開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「時光流轉・產業不息—桃園工業記憶展」開幕，桃園市長張善政（中）、桃園市工業會理事長莊嘉郁、經發局長張誠、秘書處長于建國、市議員陳美梅與多位地方民代及多家桃園企業皆到場共同見證產業發展的重要里程碑！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／桃園報導

桃園是台灣重要的工業重鎮，從電子、化工到食品製造等多元產業在此扎根，半世紀來工業產值從2兆成長至4兆，成為支撐全台經濟的重要動能，今年適逢桃園市工業會成立50週年，桃園市政府經濟發展局與工業會特別共同舉辦「時光流轉・產業不息—桃園工業記憶展」，回望桃園工業從草創、蓬勃到邁向智慧永續的關鍵軌跡，11/20於市府1樓川堂舉辦開幕，桃園市長張善政、桃園市工業會理事長莊嘉郁、經發局長張誠、秘書處長于建國、市議員陳美梅與多位地方民代及多家桃園企業皆到場共同見證產業發展的重要里程碑！

▲▼ 桃園工業記憶展開幕記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園市市長張善政提到這次的展覽可說是台灣過去50年工業發展的縮影。

桃園是全台最大的工業城市，製造業家數超過一萬家、產值突破4兆元並持續攀升。桃園市市長張善政強調桃園在科技浪潮中的關鍵地位，在國際供應鏈重組的過程中展現高度韌性，面對全球AI熱潮，桃園更已成為全球最大的伺服器與AI組裝基地之一，NVIDIA也在桃園機場周邊設立物流運籌中心，顯示桃園在科技時代的重要性，這次的展覽可說是台灣過去50年工業發展的縮影，能讓大眾了解企業發展，更能見證台灣產業克服挑戰贏得全世界尊重的共同歷程，他特別感謝歷任工業會理事長與所有業界夥伴的努力，使桃園始終保持強勁的產業競爭力。

▲▼ 桃園工業記憶展開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園市工業會理事長莊嘉郁指出，工業記憶展不僅回顧過往，更將成為未來推動資料數位化的重要起點。

桃園市工業會理事長莊嘉郁則表示，工業會成立至今五十年，一直陪伴著桃園企業成長，更長期與市府並肩合作，經發局與工業會一起協助廠商解決大小問題，並感謝市府團隊在籌備展覽期間協助彙整資料，也感謝各企業願意提供歷史照片與檔案，讓隱身於倉庫的珍貴記錄得以重現，他進一步指出，工業記憶展不僅回顧過往，更將成為未來推動資料數位化的重要起點，希望透過建立檔案資料庫，讓企業之間能互相學習，成為桃園產業升級的重要資源平台，強調：「五十年是一個重要的里程碑，我們要把珍貴記憶留下來，也要讓更多人知道桃園工業的貢獻與價值。」

▲▼ 桃園工業記憶展開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「時光流轉・產業不息—桃園工業記憶展」的展覽，以「檔案見證產業發展、串聯在地經濟脈動」為核心精神。

「時光流轉・產業不息—桃園工業記憶展」的展覽，以「檔案見證產業發展、串聯在地經濟脈動」為核心精神，展出桃園工業經濟發展軌跡、工廠登記沿革、桃園工業會發展大事記，以及南僑、金蘭食品、黑松企業、義美食品、新光紡織、東和樂器、老K彈簧床、勝宏實業、健益汽車、桃園客運、台灣立邦塗料及太平洋自行車等12家代表性企業的品牌故事，本次展覽集結珍貴照片、文史資料與企業檔案，從企業創立、技術更迭到品牌升級，描繪出桃園企業如何在不同年代面對挑戰、持續創新，是桃園工業50年發展的縮影，也讓市民得以看見桃園作為「國門之都」背後，產業如何一步步推動台灣工業向前。

▲▼ 桃園工業記憶展開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲此次展覽自11月20日起至12月19日免費開放參觀，透過活化檔案應用的方式，結合地區企業提供之珍貴史料，呈現桃園工業50年來的發展軌跡。

經發局表示，「檔案」不只是行政紀錄，更是城市發展的歷史見證，此次展覽透過活化檔案應用的方式，結合地區企業提供之珍貴史料，呈現桃園工業50年來的發展軌跡，讓檔案成為見證城市進步的重要媒介，展覽自11月20日起至12月19日免費開放參觀，地點位於桃園市政府二樓中庭，歡迎市民踴躍蒞臨，一同見證「產業不息」的桃園工業記憶 。

此外，為鼓勵更多市民親臨展場感受桃園工業50年的精彩旅程，凡至現場看展並完成問卷者，可至桃園市政府經濟發展局（桃園市桃園區縣府路1號17樓）領取精美小禮，數量有限、送完為止。

問卷連結：https://pse.is/8frf5m

