研究指打疫苗者「可早2天清除病毒」！羅一鈞曝國內觀察情況

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

前台大感染科醫師林氏璧在粉專分析NBA球員的研究數據，指出「打疫苗者可以早2天清除病毒」。自去年11/28自今年8/11，共有173名NBA球員、隊職員確診，每天測PCR以決定是否解除隔離。但面對Omicron是否也能快速被清除，時間是否有所不同？則有待研究資料證實。中央流行疫情指揮中心認為，是否真的有縮短或是縮短多少要再進一步觀察。

林氏璧提到，近期研究有關疫苗接種後，結果顯示Alpha與Delta的病毒清除時間，尖峰的病毒量沒有太大差別，大概都是花3天到達高峰，接著6天將到陰性。「但有打疫苗者可在5.5天降到陰性，沒打疫苗則要到7.5天。」

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確實有看到相關數據，但目前也僅針對Alpha及Delta，而Omicron的部分因為還是新興病毒，對於打疫苗後清除病毒的效果，仍未看到。他指出，大家也曉得在學理預估上，疫苗對於Omicron的效果較差，因此能否像Alpha及Delta清除狀況則有待觀察。

羅一鈞舉例，有向大家報告偵測到的境外移入Omicron案例中，除了1人外，其他都有打過兩劑疫苗，而排病毒時間，Ct值大於等於30的，最短是8天，最長則達到12天，

羅一鈞說，目前觀察情形，和先前Alpha或Delta不會相差太遠，打疫苗對清除效果有疑點的部分，看起來也不會太過明顯，如：可縮短到一半或三分之一，是否有縮短或能縮短多少，整體來說，還是有待進一步觀察跟國外資料佐證。