華信每周五推國內線優惠　越捷航空明將釋出0元機票

▲華信航空12月起推出「2025萬元放大術」折扣碼活動。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

華信航空響應政府普發現金1萬元政策，12月起推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢周五推出國內不同主題航線折扣碼。另外，越捷航空明天也推出百萬張0元機票，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班。

華信航空表示，「2025萬元放大術」折扣碼活動於每周三預告當周主題航線，在周五活動當天於華信APP通路輸入折扣碼，即可享有來回程機票折抵，詳細活動資訊可至華信官網查詢，數量有限。

華信航空表示，北、中、高都有班機直飛金門，旅客可到金門觀賞冬季候鳥，也可直飛到澎湖享受當地海鮮美食，或是搭機到花東感受東台灣純淨美景及泡湯。

另外，越捷航空宣布，明天推出百萬張0元機票，只要預訂越捷Eco經濟艙機票並輸入優惠碼「THANKS」，即可享有票價（不含稅金與附加費）全額折抵，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班，涵蓋越捷全航網，包括台北、台中、高雄直飛河內、胡志明市與富國島等目的地。

越捷航空也說，即日起至2025年12月31日，凡訂購越捷國際航班的Eco經濟艙，還可享有20公斤免費托運行李，並獲贈一張含500MB高速流量的SkyFi eSIM，可於抵達後使用31天。