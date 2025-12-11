　
    • 　
>
陽明海運「營明輪」擱淺基隆港　運安會：引水人未適時應變溝通

▲陽明海運所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊。（圖／運安會提供）

▲陽明海運所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

陽明海運所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊，導致前尖艙進水，最終擱淺。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，主因實際潮流與預期不符，引水人未適時調整艏向，也未提供完整進港操船策略及應變規劃。

運安會表示，此次事件未造成人員傷亡或環境污染，經調查，營明輪進港前，引水人預期有向西的潮流，將該輪引領於基隆港進港航道東側，但實際潮流與預期不符，且引水人未依對地航向（Course over Ground, COG）適時調整艏向。

運安會指出，營明輪於進港前段保持較高船速，接近防波堤口時雖已降至微速進俥（Dead Slow Ahead），但船速仍約10節，因俥葉排水流速低於船速，舵效不足，最終擱淺於西防波堤。

運安會表示，引水人未能提供駕駛台團隊完整且明確的進港操船策略、風險評估與應變規劃，也未能落實「引水人管理規則」第34條規定，提供領航計畫及補充資訊，影響駕駛監控風險與及時介入能力。

▲陽明海運所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊。（圖／運安會提供）

▲陽明海運所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊。（圖／運安會提供）

運安會也說，營明輪駕駛台團隊對引水人引領該輪艏向及船位狀況存在疑慮，多次對引水人提出詢問，但未建議引水人採取修正措施，也未及時介入操作，未能發揮監控風險與及時介入功能。

運安會表示，船長與引水人資訊交換（MPX）未能充分落實，操船計畫共識也未完全建立，導致操作過程多仰賴經驗判斷，增加錯失關鍵修正時機的風險。此情況與運安會對引水人領航相關事故調查的觀察結果相符，顯示此風險並非單一事件。

對此，運安會建議航港局及基隆港引水人辦事處，督導各港落實引水人領航前與船長間的資訊交換，並研議提供引水資訊卡制度的書面資料，以確保雙方在操船作業上達成共識。另應督導各港引水人落實「引水人管理規則」的領航程序注意事項，不僅在登輪初期進行資訊交換，當實際狀況與領航計畫出現偏差，應與船長持續溝通並及時修正。

運安會也建議陽明海運公司，進一步納入船舶進出港期間引水作業的駕駛台資源管理（Bridge Resource Management, BRM）情境演練與評估。另增訂船長應主動與引水人確認進出港操船作業內容機制，並納入公司安全管理系統（Safety Management System, SMS）的內部稽核計畫及定期執行稽核作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

陽明海運獲TCSA永續典範企業獎　永續報告運輸業第1類金級獎

陽明海運(2609)連續第五年參與由台灣永續能源研究基金會主辦第「TCSA台灣企業永續獎」，今年再次投入「綜合績效類」與「永續報告類」評選，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」及「運輸業-第1類金級」殊榮，彰顯對陽明海運落實永續作為及永續報告書溝通成效之肯定，並於今(26)日由陽明海運白崑榮總經理代表受獎。

陽明海運文化基金會以藝術共創　守護兒童健康權與表達權

陽明海運持續船遞永續　榮獲首屆「企業海洋永續貢獻獎」

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

陽明海運獲頒AFLAS「亞洲區間最佳航商獎」　連續十年獲獎

