　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年台北上海雙城論壇已敲定在12月27日、28日於上海舉辦。台北市長蔣萬安今（11日）赴議會備詢，被北市議員鍾小平問到雙城舉辦的心中滋味？蔣萬安說，正式核定下來才算順利成行；他也強調，可感覺中央很清楚雙城論壇就是市政交流，不牽涉任何政治或是中央職權。

台北市議會今舉行市政總質詢，鍾小平問蔣萬安「有無感覺到這次中央或陸委會都對你充滿善意？」記得每一次都很刁難，各處找麻煩，近日中央禁用大陸社群軟體小紅書，蔣萬安也批行政院長卓榮泰是「反中反到自己變成共產黨」，民進黨北市議員何孟樺就批，蔣把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制，是玩偷換概念的稻草人論證，更說是阻止詐騙。鍾小平說，陸委會副主委梁文傑此次似乎沒有找麻煩、順利成行，蔣萬安有什麼感受？

蔣萬安說，前年上任後第一次率團到雙城論壇，去年上海副市長也親自來到台北，維持15年城市專注在市政交流上面也有具體成果，所以他想中央也很清楚雙城論壇就是市政交流，就是城市之間行之多年的交流會議，不牽涉任何政治或是中央職權。他說，所以想陸委會也是依照相關規定審查，至於針對民進黨議員要求「去上海一定要反映小紅書詐騙問題」，也有其他民意代表一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要市府到論壇去反應小紅書的事情，前後立場矛盾，就是雙重標準。

蔣萬安表示，市府就是依照慣例跟規定辦理，包括在規定的時程提出申請，還有水治理、職業培訓的MOU依規定送中央審查，一切聚焦在市政議題，也是秉持對等尊嚴、善意、互惠的立場辦理。

蔣萬安指出，其實還不敢確定會順利成行，因為也才剛提出申請，必須再經過中央包括陸委會還有其他部會的審核，等到正式核定下來後，才算順利成行，在論壇當中能夠聚焦的市政議題，有哪方面的成果，也是要看論壇舉行後的成果，希望屆時能夠順利成行，有具體的成果再對外報告。

不過，蔣萬安也坦言，以前3天2夜，這次2天1夜，在時間的選擇上面，確實今年比較困難，因為要考量到，議會剛好是預算會期，再加上也要跟上海方協調，大概所剩下的日子就是落在這個時間點。蔣萬安說明，雙城論壇會以包括科技、創新、水治理、職業培訓等內容交流為主，另外也會持續推進兩邊動物園物種的交換。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

盧秀燕現身民進黨團交接　新總召周永鴻面前掛保證「這件事」

資本額僅1900萬標到5.9億炸藥案　吳宗憲諷：裝修公司曾運過軍火？

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

有國貿商資格就可採購上億軍火？　凌濤嗆顧立雄：檢核標準何在

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

中俄在日韓周邊密集軍事動作　綠委：亞太情勢出現「聯動效應」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

盧秀燕現身民進黨團交接　新總召周永鴻面前掛保證「這件事」

資本額僅1900萬標到5.9億炸藥案　吳宗憲諷：裝修公司曾運過軍火？

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

有國貿商資格就可採購上億軍火？　凌濤嗆顧立雄：檢核標準何在

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

中俄在日韓周邊密集軍事動作　綠委：亞太情勢出現「聯動效應」

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

【4千萬勞斯萊斯硬切】國道硬切撞上遊覽車維修費天文數字！

政治熱門新聞

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字挺助理

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

封小紅書　劉寶傑：國民黨爛民進黨蠢

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

政院拍板人工生殖法脫鉤代理孕母　范雲：兼顧兒童利益及女性生育權

更多熱門

相關新聞

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

明（11日）週五立法院會預計處理反年改相關法案。據了解，總統賴清德明（12日）中午11點50分要邀請51位立委便當會，一般咸料將會討論國會相關議程、提案及未來朝野攻防，甚至行政院長卓榮泰最近提到的「副署不執行」爭議，也可能涉及財劃法、年改、黨產條例等等爭議法案。

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

遭詐團冒用頭貼稱「投資港股助智庫運行」　李鴻源提醒：切勿上當

遭詐團冒用頭貼稱「投資港股助智庫運行」　李鴻源提醒：切勿上當

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

關鍵字：

蔣萬安雙城論壇上海國民黨鍾小平

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面