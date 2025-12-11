YouBike新制！明年起強制投保才能借　「2狀況」可獲贈5元騎乘券

▲從明年元旦起，民眾須完成投保公共自行車傷害險，才能租借YouBike，保費由政府全額負擔。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

北市交通局今（11日）宣布，明年元旦起，民眾須完成投保公共自行車傷害險，才能租借YouBike（全車種）。另外，明年元旦起北北桃3市，將共同試辦YouBike 2.0「友愛接力」獎勵計畫，為期半年，期間只要在無位可還的站點借車，或在無車可借的站點還車，就能獲得5元騎乘券。

為持續提升公共自行車使用者騎乘保障與安全，北北桃共推全面納保。北市交通局宣布，明年1月1日起，北市YouBike全車種無論YouBike 2.0或2.0E，全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原本未提供傷害險保障的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍。

交通局強調，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費。民眾騎車出意外時，若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元（未滿15足歲者依規定）。

由於傷害險屬於人身保險，須採實名制登錄，交通局提醒民眾務必盡速完成投保，可透過YouBike官方網站，或下載YouBike官方APP，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料，切記登錄資料與實際騎乘者為同一人，以確保理賠權益。

▲為確保YouBike使用者的騎乘安全，自2026年元旦起擴大到所有車型皆須投保。（北市交通局提供）

另外，為改善通勤尖峰時段部分YouBike站點車輛失衡的狀況，北北桃3市自明年元旦起，共同試辦YouBike 2.0「友愛接力」獎勵計畫，2026年1月1日至6月30日期間，會員只要在無位可還的站點借車，或在無車可借的站點還車，即可獲得5元騎乘券，10分鐘內最多提供2次回饋，每日晚間11點59分結算，隔天上午7點前匯入會員帳號，騎乘券使用期限為90天，不可轉讓，YouBike 2.0E也能比照新制。

▲「空站還車、滿站借車」可獲贈騎乘券。（北市交通局提供）



