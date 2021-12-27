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板橋本土個案研判舊案「不具感染力」　羅一鈞：耶誕城不用停辦

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞、馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布新北市新增1本土病例，衛生局表示此案位在板橋、未接種疫苗，且主要沿著板南線活動。有民眾憂心新北耶誕城是否會成為防疫破口，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，個案研判為舊案，並非最近才感染，對社區不會造成威脅，並表示「不會停辦耶誕城」。

新北衛生局昨說明，案17026為一名33歲男性，近期無國外旅遊史，也未接種疫苗，因母親安排住院手術，12／25進行陪病採檢時PCR結果為陽性，CT值34.1，另12／26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源正在釐清中。

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關於板橋新增本土案例，今公布確診者足跡，顯示12／22當天曾至環球購物中心板橋車站B1美食街用餐，業者表示12／25進行例行性消毒後，昨接獲衛生局通知再次於晚間進行消毒，目前該櫃位仍停業中。

有民眾擔心板橋耶誕城恐成防疫破口，羅一鈞回應，經過血清檢驗及後續的追蹤病毒檢驗結果，研判為個案，先前應該已感染過一陣子，並非近期感染，目前應不具有傳染力。相關家庭同住接觸者及密切非同住接觸者，皆已經匡列進行居家隔離或自主健康管理，「應該對社區不會造成什麼威脅」。他強調，已與新北市政府充分討論過，不會因此停辦耶誕城等類似活動。

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