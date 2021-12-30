狂了！友在長榮國際上班　本尊低調：不在海運「年終也有30個月」

網搜小組／劉維榛報導

航海王「長榮海運」寵員工無極限，今（30）日傳出有員工領到40個月年終，一早起床還被錢「砸醒」，甚至有員工夫妻檔爽領500萬獎金，羨煞全台民眾。部落客「地產秘密客 Ting & Sam」分享，聽到此消息後，好奇打給在長榮國際的朋友，對方雖然不在海運單位，但年終也有30個月，再度讓網友跪了。

▲長榮海運年終破百萬。（圖／長榮提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

部落客「地產秘密客 Ting & Sam」在粉專驚呼，看見長榮海運霸氣給30至40個月獎金，光是專員年終150萬，每個人都秒成百萬富翁。對此，他馬上打給在長榮國際上班的朋友，想證實確切消息，結果對方先是低調回應「我不在海運，年終比較差。」

當下，「地產秘密客 Ting & Sam」再追問年終有多少？友人才委婉說道，「應該年終平均有20-30個月。」

聞言，「地產秘密客 Ting & Sam」流露羨慕神情，只能打趣總結「#以後小孩要念傳播打斷他的腿，媒體業薪酸對比，要是我就去買房子。」

底下網友再度驚呆，「買房+1」、「除了打斷還不要幫他付學費啊」、「太羡慕了」、「可是股票套牢了」。

▲鄉民分享領到150萬年終 。（圖／翻攝PTT）



受惠全國貨櫃運價飆漲，海運業的獲利也跟著增加，長榮海運（2603）前3季稅後盈餘已達1582.79億元，第4季運價持續看漲，法人估計全年要賺破2000億元應該是很輕鬆的事情，比去年賺243億元整整多出10倍。

►文章由「地產秘密客 Ting & Sam」授權提供。

