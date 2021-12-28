男友通宵打遊戲「約會睡過頭」！她寒風中等30分鐘　怒吼：想放生

▲男友慣性遲到讓原PO受不了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

約會遲到，是許多人心中的大地雷，尤其是說過了還不願改進，真的超火大，一名女網友表示，早上10點半到了約好的地點，卻沒看到男友的身影，打電話給對方，才發現男友竟然還在床上睡，明明知道隔天要約會，男友晚上還跟好友一起打遊戲到天亮，她在寒風中苦等半小時，氣到想直接放生。

原PO在「爆料公社app-匿名公社」發文，知道男友會睡過頭，所以每一小時打一通電話，確認男友有起床，8點、9點、10點都打了一次，男友都說有起床，結果到了約定的時間，男友卻沒有出現，她立刻打電話過去，男友竟說「不小心又睡著了」。

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原PO氣炸，明明知道今天要約會，「為什麼還要跟朋友團戰到天亮？還要我體諒你？那誰體諒我？」她忍不住大罵，結果男友竟然頂嘴說是她的錯，「說都是我一直打給他，害他不能睡飽才會又睡著，說這都是我的錯」，她聽完後大翻白眼表示，「如果不是他老是遲到，我需要一直打給他嗎？氣到想放生！」

貼文一出，許多網友都勸原PO直接放生，「沒時間觀念真的很糟糕」、「都打電話提醒叫起床這麼多次還睡下去，有沒有把妳放心底呀！這男生不值得」、「現在不放以後還有得苦，經驗人」、「沒時間觀念的人一定不只跟妳約會才這樣，這種人根本一點肩膀和責任心都沒有」、「看來跟朋友玩團戰，比跟妳約會還重要」。