離婚25年「前夫求復合」被打槍　厚臉皮提2要求：那給兒媳照顧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友25年前離婚後，便獨自扶養兒子，近日前夫突然找上門，表示身體欠佳，厚臉皮要求復婚，雖然一開始她放狠話拒絕，怎料對方竟威脅，要告兒子遺棄，讓她萌生犧牲自己的念頭，「為了兒子家裡的安寧，該答應他嗎？」

女網友在匿名公社提到，今年60歲的她，25年前因為婆媳問題離婚，當時兒子年紀尚小，她也一直沒再婚，就跟兒子過兩人生活，「雖然法院判前夫要付撫養費，但他一分錢都沒付過，說是我要離的......。」

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直到最近，前夫突然出現了，還說想跟她復婚，不過理由令人錯愕，「原來是前婆婆去世，前夫一個人孤孤單單的，而且他身體不好，想有個人照顧他，加上她也一直沒有再婚，才會有復婚的打算。」

眼看前夫如此厚臉皮，她也直球對決怒道，「你媽走了，你才想起我，當我什麼啊？對不起，我不會跟你復婚的，你死了這條心吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫shutterstock）

原po表示，她現在一個人住，輕鬆又悠閒，「兒子已經成家立業，我覺得婆媳住在一起會有矛盾，不想給兒媳壓力，就算他們邀請過我同住，我還是堅持一個人。沒想到，前夫現在老了病多了，才想到我們母子，還說不然他要搬去兒子家，給兒媳婦照顧。」

想當然爾，兒子是拒絕的，更說「我25年前就沒有父親了！」但扯的是前夫仍不罷休，居然想告他遺棄，這讓她不禁猶豫，「為了兒子家裡的安寧，我該犧牲自己，答應他復婚嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「千萬不要！他要告兒子遺棄就讓他告，他沒有扶養過是事實，走法律途徑熬的是時間，千萬不要嫌麻煩而取捷徑，那只會招來更多麻煩」、「真是一個自私又不要臉的男人，一點義務都沒有盡，老了才要人家來服待他」、「母湯喔！妳好不容易從屎坑離開，當然離得遠遠」、「復婚你兒子不就更要照顧這位前父了」。