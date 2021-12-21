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薄紗女客人邀進門：膽子那麼小　外送小哥受驚！結局神展開

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲鮮肉外送員依指示將餐點送上樓，卻遇到阿姨顧客只穿薄紗來開門。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名外送員日前遇到片裡或幻想中才會出現的SOD情節，等待他送上餐點的女顧客竟然穿著薄紗來應門，還堅持要他先進家門再說，但因為他年紀才20出頭，對方已經是可以當媽媽程度的阿姨了，嚇得他東西趕快丟了就走，直呼「當時的我害怕極了」！網友紛紛留言，有人透露出羨慕，也有人說原PO聰明，因為可能被仙人跳。

原PO於20日在社團「匿名公社」發文，表示當天稍早外送時，竟然看到顧客穿著薄紗來開門，還要他拿進去，「我腦袋頓時一片空白，沒想到這種新聞情節，今天居然發生在我身上！」

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原PO表示當時他嚇得愣在原地不感動，對方也沒有要出來的意思，雙方僵持近1分鐘後，穿著薄紗的阿姨竟然笑他「長這麼大隻膽子還這麼小」。他透露當時心裡OS，自己才20出頭，年紀跟對方比根本是小孩子，「妳這樣做就不怕傷害到我幼小的心靈嗎？」

▲▼ 阿姨只穿薄紗上演SOD！　鮮肉外送員受驚「塊陶」：當時我害怕極了。（圖／翻攝匿名公社）

▲原PO表示當時自己嚇到腦筋一片空白。（圖／翻攝匿名公社）

原PO說因為是現今結帳無法把餐點放了就走，但對方硬是不把錢給他，「直到我跟她說我要報警，他才把錢給我，我把餐點丟在鞋櫃上就跑了，現在腳還在抖。

「阿姨啊，我還想自己努力啦」，原PO的奇遇吸引網友留言，「阿姨是真的餓了」、「為什麼不是我遇到」、「沒圖沒真相」，也有網友表示幸好原PO沒有掉入陷阱，認為很可能是仙人跳。

 

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