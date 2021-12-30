年節酒駕勿存僥倖！花蓮警攔檢點勤務　鐵腕取締貫徹零容忍

▲▼為貫徹酒駕零容忍，花蓮警方規劃酒駕攔檢點勤務，鐵腕取締。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前高雄市一名黃姓駕駛酒測值高達1.24MG/L駕車撞擊於行人穿越道行走之一家四口，致一死三重傷慘劇，全國上下一致譴責。雖近年來國人已逐漸建立喝酒不開車的觀念，但仍有部分民眾抱持著僥倖心態，導致酒駕釀成悲劇頻傳，花蓮縣警察局為貫徹酒駕零容忍決心，將祭出鐵腕手段，以期遏阻酒駕歪風。

花蓮縣警察局統計今年1月至12月27日止，共計取締酒駕1621件，其中移送公共危險罪計1,046件，為強化取締酒駕能量，已要求各分局加強各轄區執法強度，除持續規劃取締酒駕專案及不定期執行取締酒駕大執法外，另針對轄區「經常飲酒集中地點」與「酒駕事故地點」，已增加規劃20%以上「取締酒駕攔檢點」專案勤務，強力防制酒駕事故發生，針對酒駕違規需參加道安講習而未到訓之民眾，派員至未到訓民眾住居所實施教育宣導、約制及關懷，並要求務必參加道安講習，以免再犯。

警方也利用各種勤務、公眾集會，協調網路社群媒體，持續性的防制酒後駕車交通安全宣導，並主動至轄內餐廳、小吃店，請業者協助於門口、櫃檯宣導「喝酒勿開車」，讓民眾多加利用計程車車行提供之「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」服務返家，切勿存僥倖心理，以免酒後駕車造成憾事發生。

花蓮縣警察局呼籲酒駕係屬重大危害交通秩序及安全之行為，不僅危害自身生命安全，更讓無辜用路人安全受到威脅，警方除強化勤務作為加強取締外，並透過村里、社區及網路加強「宣導酒後不駕車」觀念，建立民眾法治觀念，以杜絕民眾酒駕違規僥倖心態及酒駕交通事故。

