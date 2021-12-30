《立場新聞》被關　布林肯聲明譴責！籲立即釋放遭不當拘留的記者

▲ 布林肯29日聲明譴責中國及香港當局關閉《立場新聞》的行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港《立場新聞》6名高層及前高層29日遭港警國安處逮捕，網站隨即停止運作。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間29日發出聲明譴責，此舉損害這個由中國統治的金融中心聲譽，呼籲中國及香港當局立即釋放被捕的工作人員。

布林肯29日發出聲明表示，「我們呼籲中華人民共和國及香港當局停止針對香港自由獨立的媒體，並立即釋放那些遭受不正當拘留及指控的記者及媒體高層。」

布林肯指出，「新聞不是煽動」，言論自由、媒體自由及獲得獨立媒體提供的資訊對社會繁榮及安全至關重要，這些自由使香港得以蓬勃發展，成為全球金融、貿易、教育及文化中心。中華人民共和國及地方當局壓制獨立媒體的行為損害香港的信譽及活力。一個不畏懼真相、有自信的政府會接納自由的媒體。」

《立場新聞》成立於2014年，今年在《蘋果日報》因黎智英等高層受到國家安全調查而停刊後，成為香港所剩無幾的知名民主派刊物，29日新聞編輯室遭逾200名警察闖入，7名現任及前任高層被捕後停止營運，引發國際社會對香港新聞自由的憂慮。香港曾是英國殖民地，1997年回歸中國時，中國曾承諾保障香港自由，包括新聞自由。

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