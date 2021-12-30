韓粉集合！韓國瑜新書周日發表會　熱情支持者包車北上相挺

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜近日出新書《韓先生來敲門》，上市首日就登上網路書店「博客來」銷售冠軍，搖身一變成為暢銷作家，他預告1月2日將在台北市大安森林公園，舉行「善良微光見面會」，被外界解讀政治復出。各地方藍軍社團也有熱情韓粉積極串聯，要包車北上共襄盛舉。

韓國瑜被罷免後低調沉潛一年時間，近期則動作頻頻，不僅出新書、上廣播節目、表態四大公投、拜會中廣董事長趙少康、還參加新北市議會回娘家活動，罕見與國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜同框，未來動向備受關注，更有許多政論節目討論韓國瑜參選台北、桃園的可能。

對此，韓國瑜回應，「那都是隨便的無稽之談，他們做節目別有居心，完全是想像力，我完全沒要想什麼。」韓表示，「我是很靜的！」在沒有位置時，一心想做事情是，要把自己調回道家的心情，把自己修練好，有機會為老百姓做事，當仁不讓。

針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

儘管韓國瑜稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會，能否再現韓流盛況將成為韓國瑜再起的關鍵之一。