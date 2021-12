國民黨推特全英文「挺香港民主」：國民黨一直支持香港新聞自由

▲《立場新聞》署理總編輯林紹桐等高層遭到逮捕。(圖/路透社)

記者林彥臣/綜合報導

香港歌手何韻詩與媒體《立場新聞》6名高層,先後遭到國安處逮捕,引發全球關注,對此國民黨也在推特上,以英文發表推文,聽香港民主,強調言論自由是人民的基本權利。

國民黨推特發文表示,根據中華民國憲法, 國民黨一直支持香港的民主、法治和言論和新聞自由。特別是,言論自由是合法政府的基礎。

Based on the ROC Constitution, the #KMT has always supported Hong Kong’s democracy, rule of law, and freedom of speech & press. Particularly, freedom of expression is fundamental for legitimate government. We support these basic rights for people in HK, Taiwan and the Mainland.