重新來過會選高雄市長跟總統？　韓國瑜：我一定當仁不讓

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後淡出政壇，時隔約1年半，韓國瑜近日積極上節目打新書，但時間點卻落在國民黨四大公投失利之際，動機引人聯想，甚至被視為回歸第一步。不過，韓國瑜29日強調，目前沒規劃選2022或2024；至於若能重新來過，是否再選高雄市長跟總統？韓則說，只要能夠為老百姓做出更具體貢獻的工作，一定會當仁不讓。

韓國瑜29日下午參與政論節目《新聞大白話》錄影。主持人錢怡君問韓國瑜，你2018年至今3年來坐了政治的雲霄飛車，但如果可以重新再來一次，會想選高雄市長？會想選總統嗎？

「哇！妳這個問題問得很敏感。」韓國瑜表示，從愛心轉換到政治抉擇，這個抉擇非常大，但重新來一次，只要位老百姓能夠做出更具體貢獻的工作，「我一定會當仁不讓」，這個信念是絕對不會動搖的，就像現在做公益，把感人的小故事串起來，呈現給大家，也希望喚醒台灣民眾，即使再黑暗、再困難、再痛苦，我們一定要堅信台灣是充滿善良的力量。

錢怡君追問，很多人對你的期待不只是公益，所以很多人會希望你能夠出來選2024或2022，有這樣的計劃嗎？韓國瑜回應，目前完全沒有這個計畫。錢怡君再問「目前沒有？」韓國瑜看著鏡頭點頭強調，完全沒有。