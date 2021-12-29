遭林智堅暗批妖魔鬼怪　國民黨反嗆：沒看過這種自介文

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新竹縣市合併升格直轄市，新竹市長林智堅29日暗批國民黨是妖魔鬼怪，擔心對選情不利就想盡辦法阻擋。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，國民黨面對升格議題始終就認為民進黨不能「因人設市」，反而是民進黨立法院黨團總召柯建銘與林智堅一再迴避關鍵議題。凌濤也嗆，在討論大新竹合併升格過程中，看得出總統蔡英文是整合者，柯建銘是執行者，難道林智堅指的妖魔鬼怪是民進黨的「自介文」？

林智堅27日宣布不參選大新竹市長，並對朱立倫下戰帖，請請他公開辯論。但朱立倫29日打槍林智堅，稱沒有人在乎林智堅要不要選大新竹，國民黨在乎的是整體台灣完整的國土規劃，以及整體直轄市的財政收支劃分；朱立倫也指，蔡英文2009年就提出來的完整政見，到現在已經擔任總統5年半、擔任主席十幾年了，請問在哪裡？如果沒有一個完整的國土規劃及財政收支劃分配套，那一切都是騙、一切都是假的。

林智堅同日反擊，這次竹竹合併升格就是照妖鏡，在他宣布不參選後，所有妖魔鬼怪就現形了，國民黨昨天要求民進黨不要再將法案送進立法院，但若大家認為《地制法》、《財劃法》及《國土規劃法》需要討論，怎麼可以要求不要送進立院？這凸顯國民黨是政治考量，擔心竹竹升格對選情不利，想盡辦法要阻礙。

凌濤晚間針對林智堅再度就新竹合併議題抨擊國民黨與朱立倫表示，國民黨面對升格議題始終就事論事，認為民進黨不能「因人設市」，而柯建銘與林智堅一再迴避升格當中的關鍵議題，如《財劃法》修正與苗栗產業聚落難以分割等，如今師徒二人政治算計遭擋下，仍不放棄持續攻擊為人民監督把關的在野黨，令人遺憾。

凌濤說，「林智堅說的有件事是對的，就是竹竹合併讓許多妖魔鬼怪現形」，在整個討論大新竹合併升格的過程中，看得出蔡英文是整樁事件整合者，柯建銘是執行者，難道林智堅指的妖魔鬼怪是民進黨的「自介文」？誰是為一黨一人之私的「妖魔鬼怪」，朝野政黨與台灣民眾心中一目瞭然。

凌濤指出，竹竹苗2026先配套再合併升格的倡議得到竹竹苗跨縣市超過7成以上的在地民意支持，連林智堅自己治理的新竹市都有將近8成民意同意，怎可稱此為假議題？難道不符合民進黨與林智堅利益的議題，即便在地民眾高度支持都是假議題？

凌濤提醒，林智堅如今應好好靜下心來提出升格計畫書與其他具體配套規劃，不要將新竹發展當成兒戲，也別再將時間花在攻擊在野黨。