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陳柏惟重回立院開記者會　轟顏家「佔台灣人民便宜」

▲▼陳柏惟回立院還薪 痛批國民黨與顏家欠國家的何時才還？。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台灣基進前立委陳柏惟今天重回立院開記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟今年10月遭罷免，今（30日）前往立法院繳回10月卸任末3日的立委薪資，陳在記者會說，今天特地來立法院繳納薪資，另再批國民黨破壞議場的修復賠償費用、顏家非法占用的國有地，至今尚未歸還，「這不是佔台灣人民便宜什麼才是佔便宜？」

民進黨立委林楚茵、吳思瑤與陳柏惟今天上午舉行「陳柏惟回立院還薪，痛批國民黨與顏家欠國家的何時才還？」記者會。陳柏惟說明，罷免案卸任後，依規定要收回10月解職末3日的立委薪資，今天特地來立法院繳納收回薪資，但國民黨破壞議場的修復賠償費用、顏家非法占用的國有地，至今尚未歸還，甚至還爆出利用立委職權為自家利益特權質詢、圈地蓋違建豪宅等種種惡質的行為，但國民黨立委候選人顏寬恒面對所有的檢驗一概選擇不回應，還有臉代表國民黨參與立委補選，這不是佔台灣人民便宜什麼才是佔便宜？

陳柏惟談及，國民黨團破壞立院欠款金額，跟國民黨龐大的黨產相比，只是九牛一毛，顏家土地遍布全台中，卻還要占用國土，他們絕對不是還不起欠款，絕對不是買不起土地，卻選擇踐踏法律、藐視公權力，如此不負責任、違法亂紀的政黨從沒尊重過人民的託付，痛批國民黨與顏家，最基本的做人道理要做到，欠國家和人民的到底何時才要還？

林楚茵指出，顏家和國民黨過去以高標準檢視陳柏惟，但卻不敢像陳柏惟一樣面對應盡的責任義務；自11月24日林楚茵揭露顏家在公保地蓋違建後，至今已過36天，817政商樂園違建仍然矗立在公保地上，還好意思對外說「有在拆除」，顏家臉皮之厚、無人能敵。此外，顏家台中占用多處國有地一事，被抓包後，顏寬恒竟然裝作毫不知情，甚至讓他人背黑鍋。這些目無法紀的行為，在在顯露其土皇帝的惡霸本性。

林楚茵提到，面對顏寬恒知法玩法的行為，國民黨立委還敢推出競選廣告形容顏寬恒「臉皮薄」，這根本是助紂為虐，向民眾推薦不敢面對違法事實的顏寬恒選立委，國民黨跟顏寬恒就是全台灣最大詐騙集團，中二區選民1月9日要睜大眼睛反詐騙，票投四號林靜儀。

吳思瑤表示，國民黨為了杯葛議事，2017年以來多次破壞立院，不僅當年杯葛前瞻預算丟水球、灑麵粉，去年更變本加厲在議場噴漆、潑灑「豬內臟」，每一次國民黨都是搏完版面就拍拍屁股走人，不僅鬧笑話鬧上國際版面，該賠償的修復費用經立法院七次催討，至今仍然賴帳不還，國民黨口口聲聲要尊重人民託付，卻連最基本的賠償費用也不肯付，留給由人民買單、浪費民脂民膏，批評國民黨要作秀也要負起責任，這應當是最起碼的國會自律。

▲▼陳柏惟回立院還薪 痛批國民黨與顏家欠國家的何時才還？。（圖／記者呂晏慈攝）

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