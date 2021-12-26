　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德喊搬走消波塊　批顏家選輸就罷免、佔國家土地蓋違建豪宅

▲▼賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

台中市第二選區立委補選進入倒數2周，民進黨候選人林靜儀今（26日）在龍井區天波府舉行造勢活動，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人站台助講。賴清德痛批，陳柏惟好不容易搬走消波塊，國民黨候選人顏寬恒卻動用家族力量罷免，這種行為絕不能支持。他呼籲，支持林靜儀，還陳柏惟公道。

賴清德致詞時表示，林靜儀當選就是給陳柏惟公道，大家想看看，兩年前陳柏惟單槍匹馬從高雄來到台中，用理想和熱情感動在地鄉親，才有辦法順利高票當選，理論上，陳柏惟在立法院表現受到肯定，但地方家族力量將陳柏惟罷免，這對陳柏惟不公道，若讓顏寬恒用這種手段當選的話，未來只要選輸，就會用家族的力量將對方罷免，然後再用家族的力量當選，這個社會就沒有公道。

▲▼賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德指出，兩年前，陳柏惟好不容易搬走中二選區的消波塊，若對手有氣魄，應該在下次選舉再與陳柏惟一決雌雄，卻動用家族力量罷免陳柏惟，這種行為絕對不能支持，因此，要在1月9日支持林靜儀，還陳柏惟公道，好不好？

「林靜儀當選，社會才有公道，是不是？」賴清德提到，地方的信仰，不論是媽祖聞苦救難、龍井天波府的楊府元帥，或是天主教，都強調任何公職人員、有權力的人要跟人民站在一起，但這麼多年來，大家給顏家機會擔任議員、省議員、議長、立委，結果都在搞個人、家族的利益，在龍井有一個大豪宅，面積超過1000坪以上，幾乎是總統府的一半，還佔用國有財產署的土地。

▲▼賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德指出，在台中南屯還有招待所，好幾百坪，還蓋違建，並利用立委的職權在立法院質詢，阻止交通部，結果是家族想拿105號碼頭的經營；清泉崗產業園區開發，時代力量也已經質疑環評有問題，種種行為都不是替老百姓做事情，都是為了家族和個人利益，人民力量要交給有正義感的人、有愛心的人、替民眾做事情的人，這樣才符合社會公道，林靜儀過去表現就是最適合的人選，為了社會公益一定要林靜儀高票當選

賴清德強調，林靜儀當選對林靜儀才有公道，林靜儀擔任立委時，他擔任行政院長，確實林靜儀的表現超越對手，讓能力好的人、表現好的人當選，這才符合社會正義和公道，你說對不對？讓中二選區一年四季都可以開出自由的花朵，大家說好不好！

▲▼賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
炎亞綸《木曜4》演唱會突喊卡「我要重來」　直接走下台
畫面曝光！婦闖店狂攻擊學生妹　他霸氣護全場
他轉帳「5萬元匯錯戶頭」急了　解決方法神曝光
鹿希派當街呼麻被逮　搭警車到派出所畫面曝
北部急凍10度！跨年夜又降溫　一圖秒懂歲末天氣
快訊／嘉義命案！　女子陳屍國小附近果園
北一女「全盲學生」帶動跳！　全程沒中斷2分鐘萬人看哭
鹿希派呼麻下場　律師曝2字成審判關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

四大公投被完封！朱立倫信任度大跌7%　吳子嘉：要選總統難度很高

游錫堃稱干涉柯建銘才是行政不中立　江啟臣批：可以把立法院廢了！

顏寬恒批林靜儀競選影片：讓年輕人仇富反商成「綠衛兵」

蔡其昌：20多歲參與政治至今　沒看過像顏寬恒這麼離譜

賴清德喊搬走消波塊　批顏家選輸就罷免、佔國家土地蓋違建豪宅

「公投之後台灣產生一些變化」　蔡壁如：獨裁正在闖關民主

管碧玲：修憲複決不會亂大選　國民黨提到卻像川劇變臉

林靜儀造勢成「批顏大會」　賴清德：若顏當選社會就沒有公道

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

陸女豪撒43萬台幣慶祝愛犬生日　派520架無人機！網嘆：人不如狗

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

四大公投被完封！朱立倫信任度大跌7%　吳子嘉：要選總統難度很高

游錫堃稱干涉柯建銘才是行政不中立　江啟臣批：可以把立法院廢了！

顏寬恒批林靜儀競選影片：讓年輕人仇富反商成「綠衛兵」

蔡其昌：20多歲參與政治至今　沒看過像顏寬恒這麼離譜

賴清德喊搬走消波塊　批顏家選輸就罷免、佔國家土地蓋違建豪宅

「公投之後台灣產生一些變化」　蔡壁如：獨裁正在闖關民主

管碧玲：修憲複決不會亂大選　國民黨提到卻像川劇變臉

林靜儀造勢成「批顏大會」　賴清德：若顏當選社會就沒有公道

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

臉奢社團PO文控男友家暴+帶女人回家　結果是她動手還亂放話

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

2022年哪些保險保費續漲？　損率、成本、通路是關鍵

陳時中明天過生日！被問許什麼願望　他笑回「這件事」

10雙「精品毛毛拖鞋」是冬日爆款！CELINE無痛增高、BV綠穿上巨顯白

2021年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎　揚善發揮正能量

前獅子會長遭女友怒控家暴劈腿　逆轉！她不滿拒婚動手

炎亞綸《木曜4》演唱會突喊卡「我要重來」　直接走下台：不要攔我！

阿提諾T1處女秀繳25分15籃板　率台鋼獵鷹奪本季首勝

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

韓國瑜念新書！李佳芬不領情狂滑手機

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

蔡英文要砍寒暑假長度？總統府緊急回應

蔡英文首張博士證書NFT全球發行　暗藏2個「政治密碼」

拚半導體卻僅「竹竹併」　國民黨開嗆蘇貞昌

北市公布3項元旦新制

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

柯建銘台上脫口4個字　高虹安火大回嗆

「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

藍要林智堅不選大新竹　民進黨：胡志強就可選大台中？

陳子瑜揭凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

更多熱門

相關新聞

賴清德：若顏當選社會就沒有公道

賴清德：若顏當選社會就沒有公道

台中市第二選區立委補選進入倒數14天，民進黨候選人林靜儀醫師26日上午在龍井天波府舉辦造勢活動，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊都出席站台。前立委陳柏惟則在活動中痛批，顏家在他任期內「房子越住越大、錢越來越多」，還稱過去顏寬恒提案支持中國農產品、中國豬肉來台，也支持中國人來台使用健保資源，要顏「不要來政治舞台糟蹋鄉親」。

她評賴清德極具魅力　公投再次累積支持度

她評賴清德極具魅力　公投再次累積支持度

顏寬恒稱綠營操作「綠衛兵」　蔡沐霖：回應豪宅疑雲別閃躲

顏寬恒稱綠營操作「綠衛兵」　蔡沐霖：回應豪宅疑雲別閃躲

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

平安夜的禮物 賴清德何志偉義賣捐弱勢

平安夜的禮物 賴清德何志偉義賣捐弱勢

關鍵字：

賴清德林靜儀顏寬恒陳柏惟消波塊違建台中第二選區中二選區立委補選

讀者迴響

熱門新聞

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

鄭家純爆拒大哥搭訕「遭50人包圍拖下車」

鹿希派吸大麻被捕…吳宗憲「從重量刑」

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

吳宗憲PO黑白照心痛喊話：愧為人父！

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面