賴清德喊搬走消波塊　批顏家選輸就罷免、佔國家土地蓋違建豪宅

▲賴清德為林靜儀站台。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）



記者黃巈禾／綜合報導

台中市第二選區立委補選進入倒數2周，民進黨候選人林靜儀今（26日）在龍井區天波府舉行造勢活動，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人站台助講。賴清德痛批，陳柏惟好不容易搬走消波塊，國民黨候選人顏寬恒卻動用家族力量罷免，這種行為絕不能支持。他呼籲，支持林靜儀，還陳柏惟公道。

賴清德致詞時表示，林靜儀當選就是給陳柏惟公道，大家想看看，兩年前陳柏惟單槍匹馬從高雄來到台中，用理想和熱情感動在地鄉親，才有辦法順利高票當選，理論上，陳柏惟在立法院表現受到肯定，但地方家族力量將陳柏惟罷免，這對陳柏惟不公道，若讓顏寬恒用這種手段當選的話，未來只要選輸，就會用家族的力量將對方罷免，然後再用家族的力量當選，這個社會就沒有公道。

賴清德指出，兩年前，陳柏惟好不容易搬走中二選區的消波塊，若對手有氣魄，應該在下次選舉再與陳柏惟一決雌雄，卻動用家族力量罷免陳柏惟，這種行為絕對不能支持，因此，要在1月9日支持林靜儀，還陳柏惟公道，好不好？

「林靜儀當選，社會才有公道，是不是？」賴清德提到，地方的信仰，不論是媽祖聞苦救難、龍井天波府的楊府元帥，或是天主教，都強調任何公職人員、有權力的人要跟人民站在一起，但這麼多年來，大家給顏家機會擔任議員、省議員、議長、立委，結果都在搞個人、家族的利益，在龍井有一個大豪宅，面積超過1000坪以上，幾乎是總統府的一半，還佔用國有財產署的土地。

賴清德指出，在台中南屯還有招待所，好幾百坪，還蓋違建，並利用立委的職權在立法院質詢，阻止交通部，結果是家族想拿105號碼頭的經營；清泉崗產業園區開發，時代力量也已經質疑環評有問題，種種行為都不是替老百姓做事情，都是為了家族和個人利益，人民力量要交給有正義感的人、有愛心的人、替民眾做事情的人，這樣才符合社會公道，林靜儀過去表現就是最適合的人選，為了社會公益一定要林靜儀高票當選

賴清德強調，林靜儀當選對林靜儀才有公道，林靜儀擔任立委時，他擔任行政院長，確實林靜儀的表現超越對手，讓能力好的人、表現好的人當選，這才符合社會正義和公道，你說對不對？讓中二選區一年四季都可以開出自由的花朵，大家說好不好！