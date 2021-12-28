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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

▲▼林靜儀金句。（圖／蕭敬嚴提供）

▲林靜儀10大爭議金句。（圖／蕭敬嚴臉書）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，根據國民黨統計，目前有7個政論節目，超過175集節目瘋狂攻擊候選人顏寬恒，呼籲NCC公平處理。事實上，針對民進黨候選人林靜儀，國民黨前青年部主任、戰鬥藍青年蕭敬嚴也列出她的10大爭議言論，直言民進黨推出比陳柏惟更誇張的人。

蕭敬嚴整理林靜儀10大爭議言論，包括「助理在大便」、「晚上10點後限電」、「用湯匙喝珍奶」、「再投國民黨就不生小孩」、「礦業法就是拚命加蔥加到整鍋壞掉」、「中華民國只是勉強用一下」、「北市府當疫苗是避孕藥」、「魯蛇怪爸爸當年沒戴套」、「1500萬劑BNT都到貨打不完」、「台中穿防彈背心才能選」。

此外，針對台中市長盧秀燕與顏寬恒25日同框霧峰民生橋開工祈福典禮，共同為民眾爭取建設，林靜儀卻失控怒嗆「妳是全台中的市長、不是顏家的」，國民黨文傳會主委凌濤也斥責，林靜儀心中只剩下政治，為了政黨利益，不惜把中二選民與台中市切割，不顧在地建設發展，「林靜儀應該向所有中二選民道歉」。

凌濤提到，盧秀燕過去與顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏共同努力，爭取對霧峰山區民眾安全與便利的民生橋的改建，如今順利開工，大家都樂見其成，然而林靜儀卻酸言酸語、以嘲諷的口吻失控怒嗆，顯見「空降的林靜儀」露出本性，表現出毫不關心地方民眾的姿態，相信地方民眾感受甚深，對其作為已有評價。

凌濤強調，顏寬恒在地服務多年，為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰爭取新設學校、停車場、活動中心、兒童公園等超過180項建設，都是班班可考的實績，請問空降的林靜儀為了中二選民做了什麼？「答案是零。」如今參與補選不提政策，滿口政治語言，真的認為中二選民會輕易把在地服務的大任交給她嗎？林靜儀應該要深自檢討反省。

凌濤提到，目前中二補選態勢回歸雙方政策比較，對比林靜儀挟台北的「議顏堂」政治口水，讓中二選民疲乏厭惡，認真在地服務的顏寬恒一步一腳印，提出「政策三箭」公托幼托、工廠輔導轉型及打造便捷新興商圈，針對中二五大區再推五星級建設，相信最終會獲得中二選區民眾的認同及肯定。

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