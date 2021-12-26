蔡其昌：20多歲參與政治至今　沒看過像顏寬恒這麼離譜

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／取自蔡其昌臉書）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選將於明年1月9日投票，立法院副院長蔡其昌26日質疑，如果前台灣基進立委陳柏惟需要被罷免，難道國民黨參選人顏寬恒的惡形惡狀就可以被容忍，更痛批「我從20多歲參與政治至今，沒看過像顏寬恒這麼離譜的對手」。

蔡其昌26日下午在臉書發文表示，如果陳柏惟這樣就需要被罷免，那顏寬恒家族的惡行惡狀可以被容忍嗎，他今天出席民進黨參選人林靜儀在龍井的造勢活動，特別感慨地說出「我從20多歲參與政治至今，沒看過像顏寬恒這麼離譜的對手」。

蔡其昌指出，顏寬恒一件違法完又爆出下一件，希望海線鄉親不要讓這種充滿爭議的人來代表台中市第二選區，中二選區需要一個為代表地方、代表小老百姓的立委，而不是只為「自己家族」爭取的立委。

蔡其昌認為，林靜儀在立法院問政有內容、為弱勢發聲，第二選區需要很多建設、空氣要換新，過去他們在立法院提案希望中火「增氣減煤」，一步步讓台中空氣更好、居民更健康，結果顏寬恒與台中市長盧秀燕聯手阻擋燃氣電廠發照，讓居民要承受更多燃煤空污的後果。

蔡其昌指出，不論是改善空污，或是爭取海線鐵路雙軌高架捷運化的建設，都需要大家支持林靜儀進入立法院，一起打拚、為這片土地發聲，而不是一個只會跟盧市長處處杯葛又不做事的候選人。

蔡其昌也提及，說到最後他還是忍不住，要對日前顏寬恒烏龍爆料抹黑的事抱怨幾句，「真的以為這樣過了就沒事啊？」這種行為只有六個字，就是非常讓人不齒，呼籲大家讓惡霸遠離家鄉，並且選擇最優質的立委。