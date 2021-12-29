獨／柯文哲祭寬限期追中央委員繳100萬　3人達標、5人籌錢、1人辭職

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨爆出有中央委員因為募款責任額度太高，不願繳款而請辭。民眾黨29日召開中央委員會，黨主席柯文哲宣布再給3個月的寬限期，讓尚未達到額度的中央委員能有更充裕時間募款，但呼籲委員仍須遵守規定，「中央委員若需要黨提名參選議員，就是要繳錢」。

15位中央委員，除黨主席柯文哲及5位黨籍立委屬當然委員外，其餘9位經黨代表選出的中央委員，每年需負擔100萬的募款責任額。據了解，目前有蔡炳坤、林富男、吳達偉等3人達標，其餘則是陸續繳納中。

黨內人士指出，尚未繳清募款責任額的中央委員都理解到期限將至，因此都非常努力募款，也非常感謝黨主席柯文哲願意再寬限3個月，讓大家可以在疫情艱困的狀況下，有更充裕的時間可以完成任務。

根據黨內統計，中央委員募款責任額100萬，僅蔡炳坤、林富男、吳達偉全數繳完；龔勤文目前已繳6萬，預計在近日陸續繳納完畢；江和樹目前繳納35萬；陳思宇目前繳納20萬；楊博宇繳納75萬；孫正華預計在30日中午前入帳。另外，劉瑋則正在考慮辭職或是被停權。

至於中評委部分，募款責任額20萬，張凱鈞、林欣賢、羅靖為、林恕暉已繳納完畢，張睿倉則預計在近日繳納。陳美如則是辭職，吳亭蓁則是在協調中。

與會人士指出，柯文哲對於不遵守規則或無法遵守的做法非常反感，認為既然規則訂出，就是應該要遵守，有問題的話可以討論，但不能不遵守規定。

而在給出寬限期後，柯文哲在會中也強調，中央委員若需要黨提名參選議員，就是要繳錢，不能一開始就知道要繳錢的規定，還不遵守。