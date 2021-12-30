2022元旦新制總整理！「十大重點」一張圖看懂　這些門檻變高了

▲2022元旦新制。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

2022年即將到來，元旦起將實施多項新制，其中與民眾最為相關的，無非是每月基本工資從2萬4000元調升至2萬5250元、時薪基本工資從160元調整至168元。《東森新媒體ETtoday》也整理出十大新制，讓讀者一次看懂。

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▲元旦起洗選蛋每顆都要噴上溯源，成本恐因此增加。（圖／記者李毓康攝）

一、生活新制：

1. 洗選鮮蛋要「噴印溯源」

為避免再有問題蛋並確保食安，農委會推洗選蛋噴印政策，今年9月公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，自元旦起實施。必須噴印的有供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，但傳統市場販售、供加工（液蛋、水煮蛋、滷蛋及茶葉蛋等）使用之原料蛋及業務通路（早餐店、餐廳、烘培）之洗選雞蛋，依規定得不用噴印。

洗選蛋每顆都要噴上溯源，成本恐因此增加，影響末端消費者錢包。農委會強調，洗選噴印政策有一重要觀念，生產端經由噴印，管理上自然得篩選，能更精準、精進，雖可能有一些成本增加，但「食安有價」，若不去做這些事，也無法確保蛋的來源。

2. 6645款藥品價格調整

中央健保署宣布，為健全健保藥品給付，明年元旦起將調整6645款藥品價格，平均降幅約4.1%。藥價降幅前3名，以心臟血管用藥降8%最多，神經系統用藥降6%次之、全身性抗感染劑降5%。常用藥品如保栓通、脈優、冠脂妥等也都降價，預估年省74.6億元，將用於新藥給付。

3. 食藥署公告「修正巧克力之品名及標示規定」

明年元旦起，只要添加植物油「超過該產品總重量5%」，則不可以直接稱「巧克力」，僅能標示如「巧克力風味糖果」等和巧克力本身做區別的食品名稱。含餡巧克力產品之巧克力含量至少25%，並應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同字義。

未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬至300萬；標示不實者，處4萬至400萬。

▲元旦起，植物油超過總重量5%就不能稱作巧克力。（圖／取自Pixabay）

二、勞工新制

4. 基本工資調漲

每月基本工資由2萬4000元調整至2萬5250元，時薪基本工資由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠。

另因月薪、時薪調升，所以勞保費也將調升，平均每人將多負擔29元；勞動部還提到，雇主每月將為新制勞退受雇員工多提撥75元勞退金。除此之外，衛福部也指出，明年預估有835萬人受到影響，每月健保費平均多繳23至24元。

5. 勞工保險職業災害保險費率調整

行業別災害費率之平均費率由現行 0.14%修正為0.13%，上、下班災害費率維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為 0.2%。

6. 勞保老年年金請領年齡提高

勞工保險老年年金請領年齡調整由62歲提高為63歲。

7. 值班都算加班費

雇主如有使勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。最後還有特定對象參加技術士技能檢定有補貼。

▲超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。（示意圖／記者曾筠淇攝）



三、稅制：

8. 每人基本生活費提高至19.2萬元

基本生活費調高到19.2萬元，2022年報稅季就適用，較前一年18.2萬元額度大幅提升1萬元，調幅創史上最高，2022年5月報稅適用，減稅利益有望破百億元、逾229萬戶受惠。以五口之家適用綜所稅率12%來說，基本生活費有望讓家庭節稅3.36萬元。

9. 遺產稅、贈與稅、免稅額調高

為協助民眾快速辦理遺產稅申報，「遺產稅申報稅額試算服務」將於明年1月1日上線，適用對象為被繼承人為經常居住中華民國境內的國民，遺產總額在新台幣3000萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額的財產，預估占遺產稅申報案件比率約7成可用到。

財政部表示，因應消費者物價指數（CPI）連動調整，明年遺產稅和贈與稅的免稅額已達調整標準，遺產稅免稅額從1200萬元調至1333萬元、贈與稅免稅額從220萬元調至244萬元，明年發生的繼承與贈與案件即可適用，至於其他項目漲幅未達10%而維持不變。

此外，2023年5月報稅時，一般免稅額將從8.8萬元調升至9.2萬元，70歲以上免稅額從13.2萬元調升至13.8萬元。綜所稅標準扣除額、薪資所得、身心障礙特別扣除額也調升3.35%，單身標扣額調高至12.4萬元；有配偶者調高至24.8萬元；薪資及身心障礙特別扣除額調升至20.7萬元。

▲業者收取停車費將要逐筆開發票給消費者。（示意圖／記者曾筠淇攝）

10. 自動販賣機銷售食品、飲料、收取停車費，要逐筆開立統一發票

以往使用統一發票的營業人以自動販賣機販售食品、飲料及收取停車費，是收款時才彙總開發票，但明年1月1日起就要逐筆開發票給消費者；不過，考量營業人汰換設備、修改系統需要時間，依自動販賣機取得時點訂定不同的輔導期（機台已具備自行列印發票功能者除外），在下列期限內未能逐筆開發票者免處行為罰。

(1) 販賣食品、飲料：自動販賣機在110年12月31日前取得，輔導期6年，至116年12月31日；若在111年1月1日以後取得，輔導期1年，到明年12月31日止。

(2) 收取停車費的自動販賣機，輔導期一律1年到明年12月31日。

11. 當沖證交稅率延長3年

延長現股當日沖銷交易按1.5‰稅率課徵證券交易稅3年至113年12月31日。

12. 延長電動汽機車減徵貨物稅

延長電動汽機車減徵貨物稅至114年12月31日。

▲延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至114年12月31日。（示意圖／記者黃可昀攝）

13. 延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅

延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至114年12月31日；調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

14. 軍公教繳付退撫基金提繳時免稅、領取時繳稅

軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約有67萬人受惠。

15. 推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅

推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵。針對修繕費部分，國家住都中心將補助業者改裝修繕費用，每戶4萬元，停業旅館則額外增加1萬元；租金部分，房客享5至8折租金優惠及更安全、舒適之生活環境，可減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國公有房舍，預計2年增加2萬戶社宅。

四、財經新制

16. 明年可純視訊股東會

立法院會12月14日三讀通過《公司法》條文修正草案，將放寬股東能以視訊會議參與股東會。金管會證期局正督導集保結算所建置相關視訊股東會作業平台，預計明年2月建置完成、3月測試以及說明宣導、4月正式上線。

17. 金融股存股族可提早領股息

根據統計，國內15家上市櫃金控前10月獲利達5,275億元，市場人士預估明年發放現金股利，將達2000多億元，金管會將修正金融業（金控、銀行、保險及證券等）財報編製準則，未來金融機構可比照上市櫃公司發放現金股利之制度，新法最快明年上路。

▲洗發票不可兌獎。（示意圖／記者劉昌松攝）

18. 不能再透過大量小額發票來拚中獎

財政部修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，增訂第2項及第3項定明自111年1月1日起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得當期「大量小額」統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。

五、交通新制：

19. 機車駕訓補助

為提升機車騎乘安全，交通部拍板明年元旦起持續推動機車駕訓補助，每人補助1300元，鼓勵民眾考照前，先上3天駕訓班，明年將投入2600萬元，再加碼擴大倍增補助至2萬名，強化機車安全騎乘觀念，降低死傷。

20. 國道散落物取消30分鐘內免費、調整收費

交通部依照「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定。新規定指出，處理國道散落物未滿半小時仍將收取3000元處理費，並對各項級距做調整，過去處理時間30分鐘以上未達60分鐘收費3000元，經調整後將增至6000元；60分鐘以上未達90分鐘過時收費6000元，調整後增為9000元；90分鐘以上但未達120分鐘過去收費9000元，經調整後則收費1萬2000元。以此類推。

▲2022元旦新制。（圖／記者曾筠淇製）

21. 高雄港離岸風電作業船收費方式

台灣港務公司「高雄港離岸風電作業船收費方式」公告，為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，「高雄港離岸風電作業船收費方式」如下表。

▲高雄港離岸風電作業船收費方式。（圖／翻攝自台灣港務公司）

22. 廢車回收一站式平台

建置廢車回收一站式平台，民眾上網即可輕鬆完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」等5項申辦業務。

23. 補助淘汰老舊機車

補助淘汰老舊機車，2022年至2023年完成2007年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2000元。

六、防疫新制：

24. 59類工作者須接種2劑疫苗才可上工

中央流行疫情指揮中心表示，明年元旦起，包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及殯葬業、大眾運輸業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等，共計24類場所、59類人員應完整接種兩劑疫苗且滿14天才可上工。

經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

▲▼須施打2劑疫苗對象。點圖可放大。（圖／ETtoday製）

▲須施打2劑疫苗對象。點圖可放大。（圖／ETtoday製）

25. 受疫情影響產業可申請補貼員工薪資

經濟部針對受疫情影響的產業，將以今年9、10月營收較去年同期衰退2成為基準，領月薪員工每人補貼新台幣1000元、時薪者為560元，補貼期間為期半年，經濟部估計預算規模為35億元，共有66萬名員工受惠，將自明年起開放申請。

經濟部表示，本次補貼是針對受疫情影響農業、服務業及受疫情連帶影響之製造業。目前規劃補貼金額為投保薪資級距2萬4000元及2萬5200元，按員工數每人1000元定額計算補貼款；投保薪資在2萬3100元以下部分工時員工，每人560元定額計算補貼款。

七、教育新制：

26. 調整軍公教人員薪資及職務加給

軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4%，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。

27. 鼓勵師資生參與教育實習

明年元旦補助教育實習獎金制度上路，教育實習學生每人每月可領5000元獎助金，至多請領6個月，最高可領3萬元，以協助師資生完成半年教育實習。

八、國防新制

28. 14天教召新制

國防部日前公布新版教召規定，教召天數延長至14天，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。

▲國防部說明國軍教育召集訓練差異比較。（圖／國防部提供）

九、內政新制

29. 無戶籍國民最多可延期居留1年

根據《台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法》，來台的「無戶籍國民」在拘留期間屆滿前，可申請延期居留每次6個月，最多可申請2次共1年。

十、司法新制

30. 憲法訴訟法上路

「憲法訴訟法」自明年1月4日施行，會由大法官組成的憲法法庭取代目前的大法官會議，另以判決取代原本的大法官解釋。此外，憲法法庭將公開受理案件的聲請書、答辯書。

其他增加福利措施

1. 提升農民福祉，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。



2. 提升「海域遊憩資訊一站式平台」功能，滿足民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動e化申請。

【北市新制】

1. 路外停車場機車轉乘捷運優惠

交通局停管處推出「路外停車場機車轉乘捷運優惠」，為鼓勵民眾搭乘捷運至目的地，除了現有「路邊」機車轉乘捷運停車優惠外，2022年1月1日起，提供轄管「路外」停車場機車轉乘捷運優惠方案。

停管處指出，民眾如果於路外停車場停放機車，離開停車場時使用悠遊卡繳費，且相同悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，每筆停車費即可直接享有折扣5元轉乘優惠，鼓勵民眾轉乘捷運，提高民眾轉乘意願。

2. 第二期空氣品質維護區

環保局推出「第二期空氣品質維護區」，劃設的範圍包含台北國際航空站（松山機場），以及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），自2022年1月1日起，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違者按車種可處新台幣500元至2000元罰鍰，最高可處6萬元罰鍰。

3. 台北車站周邊場域除了吸菸區外，禁止吸菸

台北車站周邊場域自2022年1月1日起，除了吸菸區之外，其他場地禁止吸菸；實施禁菸範圍東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路間之區域，在禁菸場所吸菸者，將依《菸害防制法》第31條第1項規定，處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

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