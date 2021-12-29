謝長廷又請假！不赴立院報告福食進口　藍委怒轟藐視國會

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

立法院外交及國防委員會明（30日）是會期最後一天，邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，但謝長廷再度請假。對此，外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信痛批，謝長廷藐視國會，到底怕什麼。

四大公投於18日舉行，謝長廷特地返台投票。陳以信為此變更議程，邀請謝長廷和外交部長吳釗燮就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，並備質詢。不過，外交部發函表示，吳釗燮應邀列席，但謝長廷已有既定行程，不克列席。

吳釗燮23日出席立法院外交及國防委員會受訪表示，謝長廷因公回國，有些已訂好的行程無法更動，但立法院臨時通知，因此依照規定請假，而謝長廷的公務內容有部分是機密，因此不方便多做說明。當時陳以信不滿表示，「我沒有准假為什麼沒來」。

陳以信29日下午表示，再給謝長廷一個機會，明天請謝長廷就「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，好好向國人說明，千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口。

不過，陳以信29日晚間在臉書PO出外交部函文。外交部表示，因臨時增列議程，謝長廷已有既定行程，不克列席。陳以信批評，謝長廷為何不敢來？今年外委會已三度發函，要謝長廷到會備詢，但謝長廷就是不能來、不肯來、不敢來，為何如此藐視國會？如此藐視外委會？他身為外委會召委，基於職權要求謝長廷來報告，謝長廷基於職責也應該來，但為何就是不來？

陳以信質疑，是否政府對日本福島五縣市食品進口，已有政策決定？而謝長廷一回日本就要宣布此事？為何不敢到外委會說明？為何不敢公開面對國人？謝長廷到底在躲什麼？到底在怕什麼呢？