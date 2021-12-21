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俄國女模來台追夢被嫌　去中國卻碰到更可怕情況

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯女模Tasia分享來台追夢卻被嫌棄，沒想到去中國卻碰到更可怕狀況，因此被震怒的爸爸要求立刻回家，後來第二次來台有了截然不同的經驗，未料卻接獲一個噩耗。

Tasia接受《不要鬧工作室》訪問指出，她從小就夢想當模特兒，但爸爸從不同意，也不幫她簽任何加入公司的同意書，所以等到她滿18歲，就自己找公司簽約；她2018年第一次來台灣，當時的經紀人總是說她太胖，甚至在她工作時也說，對當時19歲的她，自信心完全被摧毀。

俄羅女模來台工作被嫌　去中國卻碰到更可怕情況。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▲▼Tasia分享和爸爸的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

俄羅女模來台工作被嫌　去中國卻碰到更可怕情況。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Tasia說，她因此得了進食障礙，「當時我可以只喝水，完全不想吃任何東西，幾乎每天都去健身房，但還是很討厭自己的身材。」

Tasia表示，後來她得到一份在中國工作的機會，一開始都很順利，但有天女生室友發現一名中國陌生男子藏在她們宿舍上下舖的床底，等她們都睡覺，半夜爬出來檢查並觸碰室友們，男子同時還傳訊息給別人。

Tasia回憶，當時發現陌生男子的室友，因為太害怕裝睡，等到那男的走了，室友趕緊叫醒她們，「我們都怕死了，我過了一段時間才告訴爸爸這件事，他聽完非常震怒，所以我得回俄羅斯，但我真的非常失望，因為我感覺都還沒開始證明我自己就得放棄。」

俄羅女模來台工作被嫌　去中國卻碰到更可怕情況。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Tasia講到過世的爸爸，忍不住落淚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

俄羅女模來台工作被嫌　去中國卻碰到更可怕情況。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「我在俄羅斯過得很痛苦」，Tasia指出，有一天爸爸跟她講，解決問題最好的方法就是面對問題，沒盡全力之前不要放棄，「而且我們都需要第二次機會，接著我竟然又得到一個來台的機會，我決定回來當初這個給我恐懼的地方。」

Tasia說，結果來台第二次經驗完全不同，她碰到不一樣、對她很好的經紀人，客戶也十分客氣，氛圍都很正向，「沒有人質疑我，我的自信心也回來了，現在也可以真正享受台灣食物。」

Tasia在訪問最後淚崩，「我很高興我聽了爸爸的話再次來台灣，但他兩個月前過世了，我到現在還沒辦法回家見他最後一面。但在他離開時，他開始尊重我的工作選擇，他開始相信我了，我很高興，他知道我在台灣會很安全。」

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