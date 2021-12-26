搬來台灣找真愛　智利女教授賣掉一切原因曝光

記者陳俊宏／綜合報導

智利女教授Sofia賣掉一切，搬來台灣找真愛，她也列出台灣的6大優點，包括「接受各族群的無比包容力」。

Sofia接受《不要鬧工作室》訪問指出，她是名歌手、演說治療家、歌聲教練、瑜珈老師和大學教授，她2018年獨自在東南亞旅行，在旅程尾聲，突然決定來台灣找最好的朋友，本來預計只待兩周，可是延長到一個月。

▼Sofia分享愛上台灣的原因。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Sofia回憶，「因為愛發生了，素食發生了，腳踏車發生了，剉冰發生了，最重要的是安全發生了。你可以想像一個住在南美洲的女生，我們有可能搭上一輛計程車，然後就不見了嗎？在台灣，我可以安全獨自在半夜騎腳踏車。」

Sofia表示，在那趟完美旅行結束後，她回到智利教書，連續工作兩年後，對人生的熱情也燃燒殆盡，「所以我決定搬來當初那個讓我愛上的國家」；但遇到疫情，所有的邊境都關閉，她等了整整快一年才有機會能進來台灣。

▼Sofia分享智利有種說法，「當你找到真愛的時候，表示你找到人生另一半的橘子。」（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Sofia說，「我賣掉車子、辭掉工作，放棄一切搬來台灣。在智利，我們有一種說法，當你找到真愛的時候，表示你找到人生另一半的橘子，我當初在台灣旅行的那一個月根本不足。」

Sofia提出台灣的6大優點，「所以我這次是要好好利用更多時間尋找和體會，更多元的素食選項，每日生活中的便利性，獨特的在地甜食，能真誠表達自我的自由，出色的醫療系統，接受各族群的無比包容力。」