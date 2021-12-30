　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

4嫌違反防疫遭「遊街示眾」吸1.6億觀看！　正反方激戰：該槍斃

記者張靖榕／綜合陸媒報導

廣西一起抓嫌犯遊街示眾的情況引起微博網友關注，公安防疫全副武裝押解4名嫌犯遊街，並在同樣穿著防護服的嫌犯胸前貼上斗大的大頭照，眾人在層層警力防護下圍觀。靖西公安表示4人涉嫌走私、偷渡，依法進行懲戒警示；然而在中國大陸疫情升溫、防疫縮緊期間偷渡，相關影片貼文吸引高達1.6億人次觀看，網友憤怒表示若西安因這群人變成防疫破口，全都要嚴懲，並支持官方的遊街示眾做法。

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

▲2021年12月28日，廣西4名嫌犯遭遊街示眾。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，廣西百色4名嫌犯被押解遊街示眾的影片引起討論，靖西公安和安寧鄉政府指出，遊街示眾是針對進行走私、偷渡等涉違法犯罪人員進行「十個一律」的現場懲戒警示活動，而4名被押解嫌犯涉嫌偷渡他人穿越國境，這般懲罰就是按照要求，「沒有不合適」。

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

▲▼公安大陣仗進行懲戒大會。（圖／翻攝微博）

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

該則影片一度衝至微博熱搜第一，網友正反意見也紛紛出籠，認為公安做法正確的網友表示，「關鍵這群人影響防疫啊？偷渡欸，如果疫情又從廣西爆發，你們這群噴子就閉嘴了」、「我是當地的，他們從越南幫越南人偷渡到廣西，有很多的越南人有新冠陽性，這幫人該槍斃」、「作為廣西人，看到這條新聞覺得大快人心，我們這裡好幾次都是被偷渡的人搞得一團糟」、「遊街示眾不合適？你去守邊境試試？」

認為靖西公安做法侵犯人權且公安公然違法的網友則批評，「早在1988年，最高法、最高檢以及公安部就已下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾》的通知，明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的罪犯」、「所以聚眾看遊街就不影響防疫了嗎」、「今天偷渡你就可以抓人遊街，那以後呢？這個口子被撕開了，只會越擴越大！評論裡那些不帶腦子的支持（公安），腦子裡塞的是海綿體嗎？」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
小禎女兒「呼吸困難」掛急診！　她感嘆：無數次都是我倆母女
浩角翔起17年狂傳不合！　浩子揭「真實關係」罕吐真心話
快訊／新竹透天民宅大火　46歲男逃生不及陳屍3樓
「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相：50萬年終飛了
正妹治療師「逆天抖動」台9線　3秒影片曝！77字限動嬌瞋：真
「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4嫌違反防疫遭「遊街示眾」吸1.6億觀看！　正反方激戰：該槍斃

《立場新聞》臉書、APP深夜準時被關閉！　600段影片來不及備份

張庭曬「8億500坪豪宅」畫面遭網翻出　炫富：第一次來都會迷路

西安封城7天「居民快斷糧」！崩潰留言：好想出門買菜

凌晨3時5000人搶買迪士尼「耶誕六寶」　她排到崩潰跪喊：我憋到尿血

張庭、林瑞陽慘了！中共黨媒「點名秘密」強調：重拳出擊不能停

8月大女嬰慘被爆摔亡！二寶媽「生不出兒子」殺女：日子過得很苦

清潔工躺「車庫下坡」睡午覺遭輾死！車主被控刑罪　家屬直呼好冤枉

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

18線藝人、網紅也慘了！　他分析：經紀人證「先過濾劣質個體戶」

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

4嫌違反防疫遭「遊街示眾」吸1.6億觀看！　正反方激戰：該槍斃

《立場新聞》臉書、APP深夜準時被關閉！　600段影片來不及備份

張庭曬「8億500坪豪宅」畫面遭網翻出　炫富：第一次來都會迷路

西安封城7天「居民快斷糧」！崩潰留言：好想出門買菜

凌晨3時5000人搶買迪士尼「耶誕六寶」　她排到崩潰跪喊：我憋到尿血

張庭、林瑞陽慘了！中共黨媒「點名秘密」強調：重拳出擊不能停

8月大女嬰慘被爆摔亡！二寶媽「生不出兒子」殺女：日子過得很苦

清潔工躺「車庫下坡」睡午覺遭輾死！車主被控刑罪　家屬直呼好冤枉

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

18線藝人、網紅也慘了！　他分析：經紀人證「先過濾劣質個體戶」

住花蓮「世界最美遊船飯店」　補助交通1000元、有免費早晚餐

【廣編】亞洲限定獨賣　格蘭路思「虎威笙風」新春圓滿禮盒

回顧2021年動物園3大翹家史　紅猴竄入樹林、水豚母帶子去隔壁蹭飯

水手重砲席格突宣布退休　結束11年大聯盟生涯

勞保紓困貸款今起開辦、美股道瓊創新高　財經HOT 5一次看

根本沒愛過李靚蕾？王力宏「1動作」露餡　她細看驚呆：根本假恩愛

已婚警私要報案人LINE發展不倫戀　小三談判遭毆、大外割壓制在地

地表最強175公分續留NBA　湯瑪斯10日合約轉戰獨行俠

涉假球案服刑！吳健保「監獄特權」　買通科員送早餐+通話議員兒

快訊／新竹透天民宅凌晨大火　46歲男逃生不及陳屍3樓

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

大陸熱門新聞

立場新聞宣布停止運作　所有員工已遣散

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

張庭炫富畫面遭翻出　炫500坪豪宅：第一次來會迷路

西安封城7天「快斷糧」！居民崩潰：想買菜

張庭林瑞陽慘了　中共黨媒：重拳出擊不能停

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

4嫌違反防疫遊街示眾吸1.6億觀看　網正反方激戰

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

高三妹遭姊夫毒殺！父怒吼：我待他不差

《立場新聞》臉書深夜被關！600段影片未備份

網易年度「吃瓜」大片出爐 蕾神之鎚、李雲迪摟女、吳亦凡坐牢全收錄

清潔工躺「車庫下坡」睡覺被輾死

5000人搶買迪士尼「六寶」　她崩潰：我憋到尿血

8月大女兒被爆摔慘死！二寶媽生不出兒子殘忍殺女

更多熱門

相關新聞

消防員防疫獎勵金縮水5000→3000元　徐巧芯批柯文哲言而無信

消防員防疫獎勵金縮水5000→3000元　徐巧芯批柯文哲言而無信

從新冠肺炎疫情至今，台北市消防局原本針對載送新冠肺炎確診者，給予每案5000元獎勵金，但國民黨台北市議員徐巧芯29日踢爆，自5月本土疫情大爆發後，獎金停止發放，甚至調降獎金為3000元，引發基層消防不滿，質疑台北市長柯文哲言而無信。

廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」

廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」

返台民眾列6點：台灣防疫要加油

返台民眾列6點：台灣防疫要加油

大佳河濱公園篩檢站首日爆肢體衝突

大佳河濱公園篩檢站首日爆肢體衝突

上海機場防疫加嚴　華航：桃園飛浦東去程1月底前取消載客

上海機場防疫加嚴　華航：桃園飛浦東去程1月底前取消載客

關鍵字：

廣西偷渡防疫遊街示眾懲戒大會

讀者迴響

熱門新聞

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

梅嬸27年前「顏值顛峰」讓鋼鐵人淪陷

張庭夫妻公司被查處　謝金河：這個產業要翻身了

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面