4嫌違反防疫遭「遊街示眾」吸1.6億觀看！　正反方激戰：該槍斃

記者張靖榕／綜合陸媒報導

廣西一起抓嫌犯遊街示眾的情況引起微博網友關注，公安防疫全副武裝押解4名嫌犯遊街，並在同樣穿著防護服的嫌犯胸前貼上斗大的大頭照，眾人在層層警力防護下圍觀。靖西公安表示4人涉嫌走私、偷渡，依法進行懲戒警示；然而在中國大陸疫情升溫、防疫縮緊期間偷渡，相關影片貼文吸引高達1.6億人次觀看，網友憤怒表示若西安因這群人變成防疫破口，全都要嚴懲，並支持官方的遊街示眾做法。

▲2021年12月28日，廣西4名嫌犯遭遊街示眾。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，廣西百色4名嫌犯被押解遊街示眾的影片引起討論，靖西公安和安寧鄉政府指出，遊街示眾是針對進行走私、偷渡等涉違法犯罪人員進行「十個一律」的現場懲戒警示活動，而4名被押解嫌犯涉嫌偷渡他人穿越國境，這般懲罰就是按照要求，「沒有不合適」。

▲▼公安大陣仗進行懲戒大會。（圖／翻攝微博）

該則影片一度衝至微博熱搜第一，網友正反意見也紛紛出籠，認為公安做法正確的網友表示，「關鍵這群人影響防疫啊？偷渡欸，如果疫情又從廣西爆發，你們這群噴子就閉嘴了」、「我是當地的，他們從越南幫越南人偷渡到廣西，有很多的越南人有新冠陽性，這幫人該槍斃」、「作為廣西人，看到這條新聞覺得大快人心，我們這裡好幾次都是被偷渡的人搞得一團糟」、「遊街示眾不合適？你去守邊境試試？」

認為靖西公安做法侵犯人權且公安公然違法的網友則批評，「早在1988年，最高法、最高檢以及公安部就已下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾》的通知，明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的罪犯」、「所以聚眾看遊街就不影響防疫了嗎」、「今天偷渡你就可以抓人遊街，那以後呢？這個口子被撕開了，只會越擴越大！評論裡那些不帶腦子的支持（公安），腦子裡塞的是海綿體嗎？」

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