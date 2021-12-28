台灣防疫超好？　返台民眾列6點：與世界接軌要努力！

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員清空旅館。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者林懿捷／採訪報導

隨著返國過年的民眾越來越多，近期境外移入個案皆呈現雙位數，昨（27）日23例更創今年新高，其中19例突破性感染，成為春節專案檢疫挑戰。近日有一位從美返台的民眾表示，從「入境檢疫系統」填寫，到防疫旅館爆發群聚感染，整體的防疫政策，還是有不少需要改進的地方。

目前在工業領域，負責品管系統開發的民眾，向《ETtoday新聞雲》記者投書，表示就使用者觀察，「台灣整體的防疫資訊系統，整合有待改進，以專業角度而言，是一個完全不合格的產品，而防疫流程的規劃與防疫旅館的設施也不完善，甚至有人力資源浪費現象，守護國門的第一線，防疫策略要與世界接軌，還有很長的一段路。」



1. 境防疫資料系統

同一份表單填了三次：第一次在起飛前48小時在境外填寫，但入境卻找不到資料，還要再重填一次；首次填寫確認完成，並收到確認信，表示資料無錯誤，第二次填寫所有資料，理論上只需進行原始那份資料的更新就可以，但原始那份找不到，整份重新填寫，包含疫苗接種資料再次上傳第三次，完全相同資訊，在移動至隔離飯店前，居然還需要手動再寫一次，甚至到隔離飯店後，飯店還需要再次上傳疫苗接種資料。相同資料，至少已經上傳三次，相同資料須上傳超過1次，就屬於不合理。

2. 防疫資料系統輸入介面

資料輸入系統設計很有問題，像是防疫飯店的下拉式選單，直接超過頁面能顯示的範圍，令人不禁懷疑，系統是否有經過實際測試？雖然介面不需要很複雜，但必須對使用者友善，連基本功能都有問題；同班機的旅客也表示，填寫完資料卻找不到剛剛所填寫的資料，但這種情況下竟然能送出確認信，令人困惑，而設計上的細節，也有待改善，像資料表的主鍵、資料修改、下拉式選單、資料搜尋、疫苗接種資料上傳頁面，都存在設計上的不合理的地方，整個系統有無經過錯誤驗證的程序？感覺不是有受過檢驗的品質。

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3. 防疫旅館

最近已爆出群聚感染的問題，我目前居住的旅館也是充滿著煙味，很明顯是中央空調，只要沒有獨立的空調系統下，防疫旅館就是大型群聚現場。若民眾在被強制隔離的狀態下，也可能在隔離地因環境問題而遭受感染，政府及旅館需要負責賠償損失，若這件事情發生在美國，負責單位至旅館會面臨天價賠償，但在台灣，權益受損的民眾，向業者及市府求償的溝通管道，也須要努力改善。

目前台灣大部分的防疫旅館，都屬於大型群聚現場，旅館不可能因為防疫而進行硬體更新，就單純將有群聚感染風險者，移動至集中檢疫所，另外在隔離14天，這種處理方式，有違反人權的疑慮。

4.防疫追蹤健康關懷系統

健康關懷系統，也存在著問題，即使已經回覆，簡訊依舊重複發送，每一封簡訊都是錢；另外，電腦語音關懷也有同樣問題，即使有回報，同樣會收到重複簡訊。

若自動化關懷系統可靠，其實就可免除人工關懷，這又是另一個資源浪費，即使使用自動化關懷，令人質疑，伺服器那端是沒有收集到資料的，所以要使用人力打電話關懷處理，而理論上，不應會發生訊息重複發送的情況。.

5.防疫旅館政策

指揮中心表示，調降隔離標準為Ct值30，是經過專家會議討論並參考國外資料，而5月17日調整規定，只要患者距離發病或採檢日達十天以上，且PCR採檢Ct值≧30者，即可解除隔離，但就以此標準而言，防疫旅館應使用 10 天為單位，但目前依舊採取14天。

另外，防疫旅館也不是以保證個人健康為導向，曾經打給1922詢問，就算有獨棟的住宅，還是要求住旅館；若真的以個人安全為考量，家中有安全環境，應要允許移動至安全地方進行隔離，而不是繼續使用不安全的防疫旅館。

若要求人民強制住在防疫旅館，政府要盡責，台灣的建築結構條件，在人口稠密區以大樓形式，很難做到獨立空調，更應該徹底檢查防疫旅館的空調系統。

6.防疫旅館賠償措施

如果因為被強制隔離，在過程中遭受感染，不只是時間金錢的損失，還有數十萬甚至上百萬的健康、收入損失；在美國，被一杯咖啡燙到就可以獲得天價賠償，更何況被感染！這部分必須要有單位負起責任，歸咎一定要公開透明。



關於防疫補助的規定，出發點基於非限制住居而造成不便，因為若沒有工作收入者，無法領取；這出發點本身就存在很大的問題：假定此人最大產出為30美金/天，為收入損失補償，這問題也很大，這條例規定：



1. 他認為進行剝奪人生自由是正確的，不需要負擔任何補償責任。

2. 政府把人的價值，只設定在30美金/天，這是執政傲慢，台灣人不值錢，須提供未支領薪資證明，這問題也很大，帶薪假也屬於休假，這是屬於各公司福利，對於公司而言，此人依舊是工作狀態，而給予的獎勵。

無論是否支薪，都應修改與補償，因為這是屬於他個人可規劃利用的時間，若真的要照薪資來走，那也請比照實際收入，那便可請無薪假，情理法完全沒有一項合理， 重點不是補償金額，而是立論根據，根本問題，他認為剝奪人生自由是正確的，而且不需負責任。

▲指揮中心公布防疫旅宿3大強化防疫作為。（圖／指揮中心提供）

日前，桃園某防疫旅館爆發群聚感染，就導致12月3日後入住民眾全都須至集中檢疫所再隔離至少14天，有部分住客組成自救會，追討防疫旅館的住宿費、工作損失和精神損害賠償，並請衛福部提供協助，衛福部長陳時中表示，會視情況協助，桃園市衛生局則回應，也會逐一聯絡，了解個別需求。

該防疫旅館染疫事件，中央流行疫情指揮中心研判，是環境感染造成，陳時中部長表示，已要求地方政府加強例行性檢查，之後會做抽查。