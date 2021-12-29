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廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拉去懲戒大會」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情嚴峻，各地都防疫措施升級，但廣西竟傳出有多人因違反防疫規定，被抓起來「遊街示眾」，脖子上還掛著個人照片。影片曝光後在網路上引起大量討論，許多大陸網友表示都難以置信，大陸媒體也發文批評，直指相關行為已經脫離法治範圍。

從流傳的影片中可以發現，有多名穿著白色隔離衣的人，被防疫人員抓住，脖子上掛著個人肖像照，拉到大街上遊街，左右圍滿了工作人員及民眾，旁邊還不斷有宣導防疫的廣播聲響起。

▼4人因違反防疫規定抓去遊街示眾，眾多民眾在旁圍觀。（圖／翻攝微博）

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

知情的網友透露，事件發生在廣西靖西，當天被抓起來遊街的共有4人，涉嫌違反「運送他人偷越國境罪」，這群人最後又被送到了一個廣場，舉行「懲戒大會」。

影片很快引起眾多大陸網友關注，許多人都感到難以置信，「現在是2021年嗎？脖子上掛照片，還以為文革！」「社會進步花了幾十年，退步只花了一天。」「防疫還搞人群聚集，這群人有用腦子嗎？」「時光倒流，中國又搞遊街示眾了。」

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

大陸媒體《新京報》也發表評論文章指出，視頻中，查詢資料可知，當地疫情防控指揮部今年曾發表《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》，但從影片中來看，顯然早已脫離「依法懲戒」的範疇，而從其傳播效果來看，無疑是現實版的「遊街示眾」。

文章提到，雖說靖西地處邊境，承擔著巨大的「外防輸入」壓力，當地在制定相關防疫舉措時理應更加嚴格，但是，即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，相關針對性懲戒措施不能脫離法治的範疇。

▲▼廣西違反防疫規定者遭「遊街示眾」　脖掛肖像照「拖去懲戒大會」。（圖／翻攝微博）

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