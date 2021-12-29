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嘉義同濟會捐200份年菜助獨老　會友親手幫長者洗腳

▲▼ 嘉義同濟會捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

▲▼ 嘉義同濟會會友不僅捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面臨新冠疫情，華山基金會弱勢孤老服務不中斷，嘉義市嘉義國際同濟會更連續2年支持華山服務，今年於新北平婚宴餐廳，舉辦「孝親」活動，現場邀請8位華山長輩一同參與，同時認助204份愛心年菜，希望藉此拋磚引玉，邀集社會各界助孤老。嘉義市政府長青及社會行政科科長李憶君、嘉義縣議會副議長陳怡岳服務處、議員賴瓊如服務處也代表出席，國際同濟會澎嘉南區區主席許金樹也率領其他友會出席支持。

▲▼ 嘉義同濟會捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

華山服務的73歲行動不便的張阿公，與患有身心障礙的養女同住，但養女因意外導致精神分裂，經常情緒不穩，阿公在照顧上心力交瘁。接受華山服務後，他們有了說話的對象，變得漸漸樂觀起來。

嘉義市嘉義國際同濟會會長馬榮村除了號召捐款，也以實際行動號召會兄姊一同為養女集氣，透過「孝親」活動表達這份感恩，更現場準備了一張大支票，由馬榮村代表捐贈給華山，馬榮村還特別準備泡腳桶，提供給現場阿公阿嬤泡腳暖心。活動中張阿公養女替養父泡腳按摩並唸出手寫卡片表達感謝，再送出自己親手做的蛋糕，現場溫馨感人、場面令人動容。

▲▼ 嘉義同濟會捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

馬榮村表示，很高興今天能參與圓夢活動，嘉義市嘉義同濟會在針對老人這區塊的相當投入，今年是與華山第二年配合，希望藉由這活動拋磚引玉引起社會上的共鳴，讓長輩感受更多溫暖。

養女現場表示，很感謝讓我有機會親手做蛋糕送給爸爸跟幫爸爸洗腳，我這輩子沒幫爸爸洗腳過，現在才發現爸爸身體沒有以前好，以後我要乖乖的不要再惹爸爸生氣了！

▲▼ 嘉義同濟會捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，於台澎金馬設近400個愛心天使站，免費提供約3萬名三失（失依、失能、失智）長輩到宅服務。邀請各界支持「第19屆愛老人 愛團圓」公益活動，認助「依舊有你 愛老＋1」1,950元/位(1,250元送愛到家+700元愛心年菜)，讓愛加倍。振興五倍券也可捐出做愛心，愛心五倍捐，善緣五倍來。愛心專線：（05）238-3218 蔡小姐，郵政劃撥帳號：31545786，戶名:華山基金會（備註:111春節）

▲▼ 嘉義同濟會捐款還親自幫長輩洗腳。（圖／華山基金會提供）

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