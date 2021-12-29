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陳思宇發聲斥閃辭抹黑　「我深愛黨」今年募款盡心盡力

▲▼台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲陳思宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨中央委員每年須負擔100萬的募款責任額，目前僅蔡炳坤、林富男達標，而前北市觀傳局長陳思宇24日以「避免球員兼裁判」為由請辭中央委員，遭質疑「沒繳錢就落跑」。對此，陳思宇29日表示，中央委員募款時間到年底，僅兩人先達標，不知道為什麼自己被說落跑，「我雖然辭職，但這仍是我深愛的黨，協助今年的募款，我自當盡心盡力，不因為有沒有黨職而有所區別」。

對於遭質疑沒繳錢就落跑，陳思宇指出，從宣布辭去中央委員後，很多黨員朋友、黨代表關心，「謝謝你們，讓我看清楚這樣一切的抹黑、攻擊有多深刻」，柯文哲曾提醒黨內欲參選議員的黨職幹部要避免球員兼裁判，若地方主委都願意做到，難道中央委員不該做到嗎？辭中央委員單純是違背球員兼裁判這點最基本的政治價值。

陳思宇提到，球員兼裁判的體制，因為金錢和權力盡在其中，國民黨、民進黨沒人抵抗的了這個誘惑，若在球場上，觀眾老早衝到場內，而在台灣，現象卻可延續達數十年之久，從國民黨蔓延到民進黨，倘若沒有人民的縱容，何以至此？就像立法院長游錫堃舉行朝野政黨修憲協商會議前，民進黨立委管碧玲率先拋出修憲複決（公投）與2022年「九合一大選」合併舉行的提案，民進黨才操作公投不得綁大選，現在這番神鬼操作，就是球員兼裁判，難道民進黨如此，民眾黨也要如此嗎？

陳思宇坦言大環境及疫情的因素，募款的確很困難。她感謝願意捐款的人，其中也特別提到「林大哥主動傳訊給我，希望能贊助我在民眾黨的部分募款額，謝謝您的留言一直看到我的努力。我相信，認真做事的人始終都會被看見！」

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