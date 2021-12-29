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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中央委員百萬募款僅2人達標　柯文哲寬限3個月「想選就要繳」

▲▼台北市長柯文哲上任滿七年，今天特舉行就職七周年記者會，闡述過去七年的政績，以及未來台北市的建設藍圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來又掀黨內風暴！15位中央委員，除黨主席柯文哲及5位黨籍立委屬當然委員外，其餘9位經黨代表選出的中央委員，每年需負擔100萬的募款責任額。但日前傳出僅2人達標，其餘委員抱怨額度過高、募款有困難，還醞釀集體請辭；為此，民眾黨29日舉行中央委員會，將再給予3個月的寬限期。

繳100萬沒實權　中央委員不滿權利義務不對等

民眾黨15名中央委員，當然委員包括黨主席柯文哲及賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等5名不分區立委，另有9人為透過黨代表大會選出，包括林富男、蔡炳坤、江和樹、孫正華、楊博宇、劉瑋、吳達偉、龔勤文、陳思宇；候補5席為陳安淇、李思慧、陳宥丞、張柏崧、馮啟彥。

根據民眾黨的財務管理辦法規定，黨職、公職人員每年有一定的募款責任額度。直轄市長150萬元、不分區立委60萬元，中央委員部分為100萬元。但黨內人士透露，年底募款期限將至，但目前票選的中央委員中，只有蔡炳坤、林富男達標，其他人都尚未繳交。

據了解，目前民眾黨內的重大事務決定權，主要還是落在每周三舉行的黨政會報；常常重要事情都討論完了之後，中央委員才知道，難以表達其他意見的狀況下只能同意，中央委員會形同只剩橡皮圖章的功能。

有中央委員不滿未獲得實權，1年募100萬但只能開差不多12次會議，且還不是重要的會議，權力、義務極度不對等，因此尚未繳交的委員傳出有默契不繳交，甚至還要集體請辭等，對黨中央施壓。

延長3個月寬限期　柯文哲：不能明知規定卻不遵守

據轉述，黨主席柯文哲在會中表示，「台灣人沒有守法的觀念，規則訂好了就應該要遵守」，但考量到今年有近半年時間在二、三級警戒，因此決定給予3個月的寬限期，讓上繳募款額度的期限延後到3月底。

與會人士指出，柯文哲對於不遵守規則或無法遵守的做法非常反感，認為既然規則訂出，就是應該要遵守，有問題的話可以討論，但不能不遵守規定。在給出寬限期後，柯也強調，中央委員若需要黨提名參選議員，就是要繳錢，不能一開始就知道要繳錢的規定，還不遵守。

此外，柯文哲在會中還對秘書長謝立功的處理方式感到不滿，質疑明知道會發生這些問題，怎麼不在事情發生前做溝通？放任爭議傳開之後，才緊急要處理。

▲▼台北市長柯文哲出席台北生技園區上樑典禮 。（圖／記者李毓康攝）

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