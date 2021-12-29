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不讓北市權益睡著　李伯毅：每筆預算都發台電、中油、中鋼申請補助

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員李伯毅。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，但有內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，而市府僅自籌5千萬，引來外界質疑。對此，台北市議員李柏毅質疑，蔡政府是否獨厚綠營執政縣市呢？而他從今天起也要好好監督每一筆北市預算，都要發文給台電、中油、中鋼，來申請補助。

李伯毅質疑，我們台北市立動物園，有接受過台電這麼大筆的捐獻嗎？熊貓館，穿山甲館不是民間企業贊助，就是北市自編預算來做建設。所以是台北市立動物園太笨不知道申請，還是蔡政府獨厚綠營執政縣市呢？

李伯毅也說，台電公司訂有「促進電力發展協助金執行要點」，的確可依規劃補助申請的企業單位。但台電累計虧損640億，小股東連續16年拿不到一毛股利，如今卻還能捐8000萬給高雄改建壽山動物園。如果是因為台電在高雄有三座火力發電廠，想發揮企業的社會責任，那也請台電用同樣的標準，來補助擁有全世界第二大燃煤發電廠的台中市，別跳過盧秀燕，獨厚陳其邁。

李伯毅表示，捐款固然是好事，但也要顧及民眾觀感才行；因此，從今天開始，「我會認真要求每一筆台北市的預算都要發文給台電、中油、中鋼，來申請補助。絕不讓北市府的權利睡著，更要顧好台北市民的荷包。」

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