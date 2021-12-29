不讓北市權益睡著　李伯毅：每筆預算都發台電、中油、中鋼申請補助

▲台北市議員李伯毅。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，但有內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，而市府僅自籌5千萬，引來外界質疑。對此，台北市議員李柏毅質疑，蔡政府是否獨厚綠營執政縣市呢？而他從今天起也要好好監督每一筆北市預算，都要發文給台電、中油、中鋼，來申請補助。

李伯毅質疑，我們台北市立動物園，有接受過台電這麼大筆的捐獻嗎？熊貓館，穿山甲館不是民間企業贊助，就是北市自編預算來做建設。所以是台北市立動物園太笨不知道申請，還是蔡政府獨厚綠營執政縣市呢？

李伯毅也說，台電公司訂有「促進電力發展協助金執行要點」，的確可依規劃補助申請的企業單位。但台電累計虧損640億，小股東連續16年拿不到一毛股利，如今卻還能捐8000萬給高雄改建壽山動物園。如果是因為台電在高雄有三座火力發電廠，想發揮企業的社會責任，那也請台電用同樣的標準，來補助擁有全世界第二大燃煤發電廠的台中市，別跳過盧秀燕，獨厚陳其邁。

李伯毅表示，捐款固然是好事，但也要顧及民眾觀感才行；因此，從今天開始，「我會認真要求每一筆台北市的預算都要發文給台電、中油、中鋼，來申請補助。絕不讓北市府的權利睡著，更要顧好台北市民的荷包。」