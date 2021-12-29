【廣編】麥卡倫春宴系列蘇格蘭新年　歡慶上市捕捉年節喜悅

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【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

麥卡倫推出 A Night On Earth In Scotland 麥卡倫 春宴系列 – 蘇格蘭新年單一麥芽威士忌，呈現聞名全球的蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay，即新年）慶典故事，捕捉年歲更迭時普天同慶的歡樂氣氛。

《麥卡倫 春宴系列 – 蘇格蘭新年》是麥卡倫全球新年限量系列的首發酒款，由麥卡倫首席釀酒師 Sarah Burgess 精心創作出這款的具有濃郁蘇格蘭奶油酥餅風味的限量酒款，她藉由家中美好的霍格莫內回憶，創造出一款濃郁豐富、令人回味無窮的單一麥芽威士忌。

該款限量產品的包裝特地邀請知名的日法插畫家Erica Dorn操刀，以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，成為本酒款多層次創新包裝的一部分，為消費者提供獨特的開箱體驗。

這款風味獨具的單一麥芽威士忌由精選的麥卡倫優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及美國波本桶釀造而成，因此散發濃郁香甜的奶油酥餅風味。其柔軟絲滑的口感，展現出釀酒師過人的技巧，以及麥卡倫對工藝和頂級品質的堅持與承諾。

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