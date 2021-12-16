年末聚會BARHUNTER GO！揪朋友聖誕跨年少不了「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

▲Johnnie Walker雪莉炸彈發起了「全民征Bar」活動！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

又到了聖誕節緊接跨年的派對黃金週，想要揪朋友來場超嗨、超盡興的聚會行程，到底該怎麼規劃？如果一瞬間你的腦海浮現了Bar？如果每次最好玩的聚會都發生在Bar？如果你和朋友的目標就是非Bar不可？先請留步！因為你們就是名副其實的BAR HUNTER！

今年，Johnnie Walker雪莉炸彈發起了「全民征Bar」活動，不想在年底重複吃吃喝喝的派對模式，那從現在開始就號召同為BAR HUNTER的朋友們組隊，查好「接受挑戰」的Bar，一舉拿下所有任務，還能”免費”兌換店家獨創的雪莉炸彈特調，讓派對氣氛更加乘，朋友都忍不著chill嗨嗨，大讚「你揪的這ㄊㄨㄚ最好玩！」

▲想凝聚好友同事的感情，年末聚會不如揪大家一起組隊征Bar。（圖為台北「純愛小吃部」）

身為威士忌領導品牌Johnnie Walker，打造香甜滑順「雪莉炸彈」，以櫻桃、果香、堅果與巧克力風味，馥郁氣味征服你的感官味蕾。想藉由聚會凝聚好友、同事的感情，並順利完成BAR HUNTER的認證，幾個步驟就可完成，讓大家一同享受年末歡慶的Party氛圍！馬上手刀揪團揪起來！

▲▼Johnnie Walker打造的香甜滑順「雪莉炸彈」，無論是welcome SHOT或雪莉特調，都讓人沉浸在櫻桃、果香、堅果與巧克力交會的馥郁風味。（上圖為台北「valley 22」、下圖為高雄「9度空間」）

團隊揪好了以後，首先就是招呼大家加入帝亞吉歐LINE官方帳號，接著就能點擊換取「Welcome SHOT」兌換券，然後找找距離你們最近的一間指定酒吧，推開Bar門，馬上Bartender以雪莉炸彈Welcome SHOT熱情敲杯款待，點選雪莉特調、雪莉shot、雪莉炸彈等，即可獲得專屬杯墊與BARHUNTER圖章，全台更有12間雪莉炸彈壺指定酒吧，讓大家沉浸在好喝又好玩遊戲中，集滿3個圖章還可以”免費”兌換店家特調，讓你成為最chill的Party Queen 與Party King！

Bar HUNTER鎖定！12家限定提供「雪莉炸彈壺」酒吧

北部

Eside Bond／台北市光復南路290巷66號B1／0988-256-176

Mozi 墨子／台北市忠孝東路四段216巷32弄10號／02-87737273

純愛小吃部／台北市汀州路三段104巷9號／02-23675005

Lift／台北市敦化南路一段190巷30號／02-27760296

Healer Bar 治癒／台北市松山區東興路12號／0908-523-726

valley 22／台北市安和路二段22號／02-27840555

KEDI Tonight／台北市八德路二段410巷92號／02-27212712

Potions magic bar／台北市安和路一段55號／02-27753256

中部

老闆不在／雲林縣中堅東路59號／FB：老闆不在Boss is not here. Bar

栖／台中市民權路217巷22號／04-23059996

南部

酣呷餐酒／台南市西門路一段669號／06-2257669

9度空間／高雄市中山二路468號2樓／07-3342303

▲全台僅有12間店家提供「雪莉炸彈壺」，讓酒友們愈喝愈盡興。（圖為雲林「老闆不在」）



隨著天氣又冷了起來，螢幕前的BAR HUNTER們是否已經躍躍欲試，想衝到附近的酒吧，相聚大笑和雪莉特調暖和身心了呢？Johnnie Walker雪莉炸彈BARHUNTER GO！活動就在12/15（三）小週末正式開跑，挑戰時間至2022/01/15截止，全台總計有92家酒吧參與活動，也別忘了「雪莉炸彈壺」就只有上述限定12間店家才有，出發前請詳閱公開官網與活動細節！確保每一場帶著朋友闖關的「BARHUNTER」，都能愈夜愈玩愈盡興。

立即揪團BARHUNTER GO！：https://reurl.cc/n59Ny1



[禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒]