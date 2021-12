年末聚會BARHUNTER GO！揪朋友聖誕跨年少不了「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

▲Johnnie Walker雪莉炸彈發起了「全民征Bar」活動!(圖/品牌提供,下同)

又到了聖誕節緊接跨年的派對黃金週,想要揪朋友來場超嗨、超盡興的聚會行程,到底該怎麼規劃?如果一瞬間你的腦海浮現了Bar?如果每次最好玩的聚會都發生在Bar?如果你和朋友的目標就是非Bar不可?先請留步!因為你們就是名副其實的BAR HUNTER!

今年,Johnnie Walker雪莉炸彈發起了「全民征Bar」活動,不想在年底重複吃吃喝喝的派對模式,那從現在開始就號召同為BAR HUNTER的朋友們組隊,查好「接受挑戰」的Bar,一舉拿下所有任務,還能”免費”兌換店家獨創的雪莉炸彈特調,讓派對氣氛更加乘,朋友都忍不著chill嗨嗨,大讚「你揪的這ㄊㄨㄚ最好玩!」

▲想凝聚好友同事的感情,年末聚會不如揪大家一起組隊征Bar。(圖為台北「純愛小吃部」)

身為威士忌領導品牌Johnnie Walker,打造香甜滑順「雪莉炸彈」,以櫻桃、果香、堅果與巧克力風味,馥郁氣味征服你的感官味蕾。想藉由聚會凝聚好友、同事的感情,並順利完成BAR HUNTER的認證,幾個步驟就可完成,讓大家一同享受年末歡慶的Party氛圍!馬上手刀揪團揪起來!

▲▼Johnnie Walker打造的香甜滑順「雪莉炸彈」,無論是welcome SHOT或雪莉特調,都讓人沉浸在櫻桃、果香、堅果與巧克力交會的馥郁風味。(上圖為台北「valley 22」、下圖為高雄「9度空間」)

團隊揪好了以後,首先就是招呼大家加入帝亞吉歐LINE官方帳號,接著就能點擊換取「Welcome SHOT」兌換券,然後找找距離你們最近的一間指定酒吧,推開Bar門,馬上Bartender以雪莉炸彈Welcome SHOT熱情敲杯款待,點選雪莉特調、雪莉shot、雪莉炸彈等,即可獲得專屬杯墊與BARHUNTER圖章,全台更有12間雪莉炸彈壺指定酒吧,讓大家沉浸在好喝又好玩遊戲中,集滿3個圖章還可以”免費”兌換店家特調,讓你成為最chill的Party Queen 與Party King!

Bar HUNTER鎖定!12家限定提供「雪莉炸彈壺」酒吧

北部

Eside Bond/台北市光復南路290巷66號B1/0988-256-176

Mozi 墨子/台北市忠孝東路四段216巷32弄10號/02-87737273

純愛小吃部/台北市汀州路三段104巷9號/02-23675005

Lift/台北市敦化南路一段190巷30號/02-27760296

Healer Bar 治癒/台北市松山區東興路12號/0908-523-726

valley 22/台北市安和路二段22號/02-27840555

KEDI Tonight/台北市八德路二段410巷92號/02-27212712

Potions magic bar/台北市安和路一段55號/02-27753256

中部

老闆不在/雲林縣中堅東路59號/FB:老闆不在Boss is not here. Bar

栖/台中市民權路217巷22號/04-23059996

南部

酣呷餐酒/台南市西門路一段669號/06-2257669

9度空間/高雄市中山二路468號2樓/07-3342303

▲全台僅有12間店家提供「雪莉炸彈壺」,讓酒友們愈喝愈盡興。(圖為雲林「老闆不在」)



隨著天氣又冷了起來,螢幕前的BAR HUNTER們是否已經躍躍欲試,想衝到附近的酒吧,相聚大笑和雪莉特調暖和身心了呢?Johnnie Walker雪莉炸彈BARHUNTER GO!活動就在12/15(三)小週末正式開跑,挑戰時間至2022/01/15截止,全台總計有92家酒吧參與活動,也別忘了「雪莉炸彈壺」就只有上述限定12間店家才有,出發前請詳閱公開官網與活動細節!確保每一場帶著朋友闖關的「BARHUNTER」,都能愈夜愈玩愈盡興。

立即揪團BARHUNTER GO!:https://reurl.cc/n59Ny1



[禁止酒駕,未滿18歲請勿飲酒]