冬天必喝的可可讓「麥卡倫」也淪陷？年度限量「可可協奏曲」台中特展喝得到

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消費中心／綜合報導

冷風陣陣的冬季，人們特別追求能瞬間溫暖身心的飲食指南！要說每年冬季絕對會開賣的限定美食，口感滑順香甜、令人幸福感破表的「可可」，絕對是冬日代表之一。然而「可可」可不是只能化身濃郁風味的甜點，如今，由麥卡倫全新打造的年度限量系列《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲》，更要結合精湛的釀酒工藝以及米其林星級巧克力，讓可可與威士忌迸撞出風味極致的多層次宇宙！想一同來趟微醺又迷人的星際之旅，現在就直衝台中，搶先參加「THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」沉浸式體驗。

歲末聖誕跨年Party一場接一場的12月，美酒自然是朋友聚會不可或缺的要角，不過甫推出就造成話題的年度限量商品「可可協奏曲」，採用麥卡倫釀酒師 Polly Logan親自選用的「窖藏頂級雪莉桶威士忌」珍釀，並且攜手西班牙米其林三星甜點主廚Jordi Roca，和他創立的精品巧克力工坊Casa Cacao，共同打造全新酒感體驗。這讓「可可協奏曲」不僅擁有雪莉桶威士忌既有的豐厚乾果、細膩香草以及香甜蜂蜜等香氣，更勾兌出黑巧克力極具層次、苦甜回甘的綿長尾韻。可說再一次完美呈現雪莉桶威士忌的究極風味！

為了讓更多人體驗「可可協奏曲」帶來的金色漩渦魅力，台灣麥卡倫此次特別將「THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」特展辦至中台灣，期待「台中」這個近年備受米其林指南青睞的城市，能盡情地在歲末新年之際，為每位旅人開啟威士忌與米其林的饗宴之旅！

自12/21（二）特展開始首兩週，台灣麥卡倫特別邀請到榮獲世界巧克力大賽認證的台灣巧克力職人「土然TERRA」的楊豐旭，推出限量「可可協奏組合（含一杯可可協奏曲及一片特製巧克力，現場售價300元）」，幸運搶到「珍稀席位」的酒友，不妨依照米其林主廚Jordi Roca的品飲建議，先啜飲一口「可可協奏曲」享受香草、蜂蜜、肉桂等香氣，以及麥卡倫雪莉桶獨有的深邃黑巧克力餘韻，接著再輕嚐一口巧克力，讓原本柔順的酒香與帶有脂香的巧克力進一步在味蕾交疊纏繞。縈繞在唇舌之間的微醺感受，就像一首首悠長低語的協奏曲，漲滿胸口的感動和餘韻，就算走出特展也還是令人回味不已！





不過，難得的特展不能僅為品酩而來。想一探麥卡倫限量系列的魅力，還得親身走進展場，除了依照動線、跟著釀酒師Polly Logan以及米其林主廚Jordi Roca展開對可可風味的全新詮釋，還可與場內的AR擴增實境技術和特製濾鏡來場趣味互動、合影打卡，讓整個身心都沉浸在饒富興味的「可可協奏曲」，所帶來的絕妙搭配創意以及令人歎為觀止的釀酒工藝！酒友們不可錯過的是，依照指示及指定步驟觀賞完展區後，還能在現場品酩麥卡倫200%堅持的「雙雪莉桶12年」，讓一整天的呼吸吐納都有甜美馥郁的雪莉桶陪伴。

《麥卡倫THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》期間限定沈浸式體驗

日期：2021 年 12 月 21 日（週二）至 2022 年 2 月 28 日

地點：新光三越台中中港店 2F (台中市西屯區台灣大道三段301號2樓)

時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）

＊本活動僅限18歲以上參與

活動資訊：https://bit.ly/3JjVurd

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