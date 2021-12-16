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【廣編】迎接虎虎生風之年　尚格獻多款威士忌新年限定禮盒

▲大摩新年奢藏奧藝禮盒。（圖／尚格酒業提供）

圖、文／尚格酒業提供

滿是不確定的牛年即將邁入尾聲，即使今年相聚時刻減少許多，但放眼未來嶄新的虎年，更值得以尚格酒業獨家推出多款威士忌品牌限量新年禮盒，獻給真心情意的親朋摯友。

無上價值的大摩珍稀禮讚，「大摩新年奢藏奧藝禮盒」以沈穩大器底座，特別運用耀眼金屬工藝，完美詮釋大摩宏偉氣勢的不凡線條，並以飽滿用色：紅色、綠色和銀色，揭示12年、15年和亞歷山大三款最經典的大摩威士忌，細細品賞，還能發現光澤變幻之間，所透出的璀璨質地，在耀眼光彩之下，傳遞由衷的謝意與鼓舞，璀璨迎接全新2022。

淬釀不凡的吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌推出「吉拉雪莉12年新春吉祥如意限量版」，充滿春節氣息的罐身設計，整體大氣而充滿祝福，象徵著來年將事事如意，搭配吉拉雪莉甜美滑順的酒液，實為新春贈禮的誠摯選擇。

來自斯貝賽的橡木桶玩家塔木嶺，獻上氣勢磅礡的「塔木嶺雙桶及雪莉三桶虎年限定版」，盒身上威風凜凜的老虎，象徵即將迎接虎虎生風的嶄新一年；此次塔木嶺虎年限定版包含雙桶及雪莉三桶二款威士忌，提供給消費者不同風味上的選擇，感受虎年第一口酒液帶來的驚艷。

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