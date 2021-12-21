年末聚會、農曆春節「魚你相聚」就靠蘇格登！設計款酒杯「雙關造型」大吸網友朝聖

▲歲末年終將近，蘇格登推出大玩諧音的三款禮盒，好友相聚一起取暖、靠個杯，讓你送禮給好友更添話題性（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

忙著交換禮物、採購年末禮盒的季節又來了！出社會已久的上班族，每年到了這個時候總是自嘲變不出新意。不過，幸好今年總算不用擔心，這次大可以向老友展現最真摯的情誼，同時又能以幽默的獨到眼光，在他們心中留下暖心又深刻的印象。

▲想揪老友歡聚年末、新年，蘇格登限量「魚你相聚」新年禮盒以造型酒杯大玩諧音梗，打造靠個杯新寓意，為酒饕們獻上心意與新意！

一直以來，單以芬芳馥郁的威士忌就讓酒饕買單的「蘇格登」，限量「蘇格登魚你相聚禮盒」終於在近日正式釋出！此次的新年禮盒分為聚會首選的12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，以及市場常年熱銷的12年、15年單一麥芽威士忌共3種酒款，全系列禮盒也隨盒附贈2款設計款禮品。以柔韌皮革打造的「魚你相聚杯墊」，將代表好意頭的流線型「雙魚」壓印在杯墊上，加上一拆為二、直接豪邁地與好久不見的酒友分享的設計，別具用心且厚實耐用的質感，讓挑惕的酒咖也禁不住讚歎做工細膩、品味獨具。然而，要說最吸睛的，絕對是另一款超對台灣人胃的「魚你相聚杯」！

威士忌年節禮盒附贈酒杯是常態，但此次「蘇格登」不僅再度獻上能透出耀眼鎏金、迷人酒色的玻璃威士忌杯，更驚喜地以「斜角傾斜」的設計，打造出令人耳目一新的品飲視覺感！兩兩一對的酒杯show出「靠個杯」的擺法，不僅全世界只有台灣人能會心一笑瞬間秒懂，彷彿擬人化、肩膀互靠的設計，也「雙關」代表著一路以來相互扶持、遠比威士忌還要醇厚的情誼！澄黃的威士忌沿著杯口倒入，氤氳的酒香順著斜角設計，以出乎意料的速度溢出，搭上與老友許久未見的歡快氣氛，不用多言，一個眼神、一個碰杯，就足以讓人心情大好、酣暢淋漓。

無論純飲佐餐都能品出萬千風味的「蘇格登威士忌」，最被資深酒饕看好、特地挑來與好友聚餐或推坑威士忌新手的，該以「12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」莫屬。背後原因不僅因為台灣是世界聞名、熱愛雪莉桶的國度，蘇格登以獨家的西班牙「訂製養桶工藝」，曠日廢時地從選桶、製桶、到選酒養桶，以高規工藝及熟成時光，慢淬出前有馥郁梅李交疊的蜜餞濃香，以及燉煮蘋果的沁甜蜜香，中段可細嚐平衡圓潤的綿香酒感，隨後再以絲綢般滑順的黑巧克力尾韻作結，讓專屬於蘇格登的獨有雪莉豐味，在味蕾與喉間層層綻放。也因為醇雪莉版甜香不膩的特色，格外適合讓人吮指回味、瀰漫著脂香的菜色，像是平常與好友聚會總愛點的滷菜、大塊肉排，以及農曆春節一桌子的豐腴菜式，甚至在品嚐莓果、巧克力甜點時，不想再搭配咖啡、奶茶，來杯醇雪莉版也能享受前所未有的醺甜體驗。

▲馥郁甜香的「12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」已被許多老饕鎖定，趁著限量禮盒入手一波。

還想趁難得的歡聚時光與好友換杯品酩，以獨創的「雙溫慢淬」延時工法、刻畫出首席優雅風味的「15年單一麥芽威士忌」，也很值得在餐桌上為它留個位子。緩蒸發酵的工藝與15年的熟成時光，給人醇厚深沉的想像，然而入口優先繚繞出的是夏季甜瓜、柑橘甜香，為濃郁酒感增添一抹清新的細緻口感，隨著木質香調層層湧出，留在口感的餘韻還能嚐出優雅多變的細柔酸香，內斂又豐富的威士忌個性，讓人不自覺一再回味。

▲久別歡聚的場合，以「15年單一麥芽威士忌」加深醇順悠長的厚實情誼。

以歐洲雪莉桶、美國波本桶勾兌出絕妙雙桶平衡的「12年單一麥芽威士忌」，也是「歡迎來到新手村」的經典之選。甜美馥郁的酒體暗藏淡而雅緻的煙燻風情，最後留在齒頰的豐富果香與杏仁糖餘韻，可說為整個相聚時光留下雋永印象。

▲想一次滿足聚會上不同人的喜愛風味，「12年單一麥芽威士忌」就是蘇格登系列中，多數人都能喝得順口的酒款。

趁著年末聚首一波！但如果是老朋友返鄉揪一個「超大ㄊㄨㄚ」，3款美酒禮盒全上場，可能都還不夠。看準老客戶的盡興需求，蘇格登另外準備過年團聚最適合家人團聚的必備好禮——麻將，限量的「魚你相聚麻將組禮盒」，內含5瓶蘇格登12年以及1組湛藍代表色的絕美麻將組。特別的是，每顆麻將皆以蘇格登最具意象的鮭魚為標誌，象徵「鮭魚團聚此刻、年年有餘」的吉祥寓意，無論是相聚聊天或在桌上「悠游」，一邊共飲來自蘇格登Glen Ord傳奇酒廠最著名的雙桶平衡，以及透過黑土滋養的大麥、譽為天地之水的純淨水源、頂級製酒工藝，造就出最適合台灣人的絕美威士忌風味，一邊暢聊這一年來的溫馨逗趣大小事，就讓「魚你相聚」喚起大家對於還能聚在一起、重溫的難忘回憶的珍惜與重視！

▲每顆麻將上都有蘇格登最具意象的鮭魚標誌，寓意吉祥、年年有餘。

從象徵共享的杯墊、代表麻吉情誼的相聚杯，再到多人腦力激盪的麻將桌遊，此次的蘇格登魚你相聚禮盒，讓過去不曾入手過美酒禮盒的威士忌小白也都眼睛一亮，對禮盒有著莫名執著的酒饕們，更是捏著荷包直呼「每款都想收」。不只禮盒精美，連消費滿額贈禮也都別具質感，購買蘇格登Glen ord系列，單筆消費滿NT$3,000，即可獲得金色漸層設計「魚你相聚分享杯」一個，在好友聚會分酒使用，更添聚會氛圍。

▲蘇格登Glen ord系列消費滿額贈禮，金色的漸層設計，倒入琥珀色酒液，更添精美。

新的一年，跟懷念的老友共飲聊天「靠個杯」，值得典藏的設計禮盒，也能拿來犒賞辛苦一年的自己，為家中的酒櫃增添生力軍。

詳情請上蘇格登官方平台、活動官網查詢：

• Fb粉絲專頁：https://www.facebook.com/thesingletontw

• Line 官方帳號：https://bit.ly/3rQpIf1

• 魚你相聚活動官網：https://bit.ly/3rP2dmw

#AD [禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]