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清潔工躺「車庫下坡」睡午覺遭輾死！車主被控刑罪　家屬直呼好冤枉

▲▼ 輾死清潔工 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲死者當時躺在停車庫下坡睡午覺。（圖／翻攝自七環視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南安陽早前發生死亡車禍，不過網友一面倒同情駕駛，直呼「好冤枉！」因為該名68歲死者中午時分因天氣炎熱，竟躺在停車庫下坡道睡覺，結果被SUV汽車輾過當場身亡。對此檢察院認為，張姓駕駛要追究刑事責任。

▲▼ 輾死清潔工 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲駕駛哥哥受訪稱，事發地有視線死角 。（圖／翻攝自七環視頻）

據《東方今報》報導，死者是68歲的外包清潔工人，9月30日當天中午因天氣炎熱，便前往地下停車庫休息，橫躺至入口處地面，被過往一輛SUV汽車輾壓頭部，當場死亡。

張姓駕駛因涉嫌過失致人死亡罪，於2021年9月30日被刑事拘留，10月14日被逮捕。湯陰縣檢察院認為，張姓被告人駕駛小汽車在進入湯陰縣某小區地下停車庫時，因過於自信的疏忽大意，沒有對視線不好路況盡到提前觀察的義務，將躺在進入停車庫甬道的被害人輾壓致死，因此應當以過失致人死亡罪追究其刑事責任。

張姓駕駛的哥哥向《澎湃新聞》表示，自己開出事的車輛在事發現場放置了參照物，模擬了近百次，都難以看到參照物；進庫上下坡有盲區，此事是意外，弟弟不應被追究刑責。

▲▼ 輾死清潔工 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲起訴書 。（圖／翻攝自七環視頻）

事件傳出後引發熱議，網友紛紛同情該名駕駛，「這不能怪車主啊！」、「車主好倒霉…這人哪裡睡覺不行非要睡這」、「那是睡覺的地方嗎？」、「誰能想到一個大活人能在那裡躺著睡，關鍵是盲區啊」、「應該賠償車主的精神損失」。

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