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兒子被酒駕撞失憶　林爺爺「瞞媳婦死訊」淚崩：不認得我們了

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市38歲男子黃子洋26日三度酒駕，撞上正在過馬路的林姓一家四口，造成37歲范姓媽媽死亡、林姓爸爸及林姓姊妹分別輕重傷。林姓爺爺28日接受媒體訪問，提到媳婦死亡、兒子及孫女的傷勢，忍不住在鏡頭前哽咽落淚，表示兒子一度出現不認識家人的失憶情況，讓他真的非常心痛。

黃子洋26日晚間在咖啡店與朋友喝酒，期間還自備高濃度的威士忌，聚會結束後不顧朋友勸阻，堅持自行開車返回小港住家，不料行經在河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的林姓一家四口，事後被警方驗出酒測值高達1.24毫克。

▲▼酒駕男撞毀一家四口，死者范女家屬到現場招魂。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲媳婦不治、兒骨傷重失憶、孫女要找媽媽，林爺爺飆淚「我不敢說出真相」。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓一家四口車禍後，37歲范媽媽傷重不治，45歲林爸爸有頸椎、多根肋骨、骨盆腔及右大腿骨折、左小腿粉碎性骨折及血胸等創傷，後續還出現失憶情況，14歲林妹妹有頭部外傷、顱內出血，已開刀取出顱內血塊，16歲林姊姊則有顏面骨折、牙齒全斷及雙小腿骨折，三人目前仍在加護病房治療。

根據《東森新聞》報導，林姓爺爺28日接受媒體訪問，提到媳婦死亡，他忍不住在鏡頭前哽咽落淚，也怕兒子、孫女承受不住，至今不敢說出真相，「兒子前天清醒時，問我媳婦人呢，我說我不知道，我剛下班回來不知道狀況，其實我知道，但不敢說」、「大孫女醒來的時候，也是一直問媽媽人呢」。

至於兒子仍在加護病房治療，並一度出現失憶的情況，林爺爺悲痛說「今天狀況更嚴重，他都不認得我們，進去都不認得我們了」。由於倖存的3人傷勢嚴重，需要長時間照護才能復原，林爸爸與親家討論後，決定趕快處理媳婦後事，先將遺體火化。

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視林姓姊妹。（圖／高雄市政府提供）

黃男不顧已經喝醉，堅持自行開車返家，造成林姓一家家庭破碎，全案將依酒駕致死罪方向偵辦。事件發生後，高雄市長陳其邁前往醫院探視林爸爸及林家姊妹，承諾醫療自費部分，醫院將會予以協助，家屬無需擔心費用負擔，希望3人能早日康復。

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